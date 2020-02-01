Corona virüsü SARS'tan daha hızlı yayılıyor (Virüsün görüldüğü ülke 25'i geçti)



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgını dünya genelinde hızla yayılıyor. Virüs salgınında ölü sayısı 259'a yükseldi, vaka sayısı ise 12 bine ulaştı. Yeni tip corona virüsü, bugüne kadar çoğu Asya'da olmak üzere 25'ten fazla ülke ve bölgede görüldü. Corona virüsü son olarak İspanya ve İsveç'e sıçradı. Böylelikle corona virüsü bir ayda ulaştığı vaka ve ülke sayısıyla, 2003'te yaşanan SARS felaketinin sekiz ayda ulaştığı vaka ve ülke sayısını geçmiş oldu.

ntv.com.tr - AFP - Reuters 31.01.2020 - 12:50





Çin'in Wuhan kentinde ilk kez aralık ayı ortalarında ortaya çıkan corona virüsü nedeniyle can kayıpları her geçen gün artıyor.

Çin’de ülke genelinde etkisini giderek artıran yeni tip corona virüsü salgınında can kaybı 259’a çıktı. Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde etkili olan 2019-nCoV salgını nedeniyle virüsten etkilenenlerin sayısı 1795’inin durumu ciddi olmak üzere 11 bin 791’e yükseldi.



Hubei eyaletine bağlı 17 kentte yaşayan yaklaşık 50 milyon kişi karantina altında yaşıyor.

Ayrıca corona virüse yakalandığı şüpheli olan kişilerin sayısı 17 bin 988 olarak açıklanırken, virüse yakalananlarla temasa geçtiği gerekçesiyle müşahede altına alınan kişilerin sayısı ise 118 bin 478’e ulaştı. Ülke genelinde virüsten iyileşerek taburcu edilen hasta sayısı 243 oldu. Bununla birlikte virüse yakalanma vakası Çin anakarası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 13’e, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 7’ye yükseldi.

SON 24 SAATE 46 CAN KAYBI Ayrıca, NHC corona virüsü salgını nedeniyle son 24 saatte 46 kişinin yaşamını yitirdiği, enfekte vaka sayısının 2 bin 102, şüpheli vakasının ise 5 bin 19 arttığı kaydedildi. Can kaybı vakalarının büyük çoğunluğu salgının merkez üssü Hubey eyaletinde gerçekleşti. Ülke genelinde 259 can kaybı yaşanırken, sadece Hubey eyaletinde ölenlerin sayısı 249, virüsten etkilenenlerin sayısı ise 7 bin 153 olarak açıklandı. Bununla birlikte 2019-nCoV’nin yoğun olarak görüldüğü eyaletlerde vaka sayısı Cıciang’da 599, Guangdong’da 520, Hınan’da 422, Hunan’da 332, Anhui’de 297, Ciangşi’de 286, Sıçuan’da 207, Şandong ve Ciangsu’da 202’ye yükseldi.

Başkent Pekin’de 139’a ulaşan vaka sayısı, Şanghay’da 153, Tiencin’de 34 ve Çongçing’de 238’e çıktı. Diğer yandan “Ülke Geneli Yeni Tip Koronavirüs Salgını Anlık Gelişmeler” platformunun verilerine göre dünya genelindeki toplam vaka sayısı 11 bin 940’a ulaştı.

VİRÜS ÇİN DIŞINDA 25'TEN FAZLA ÜLKEDE VE BÖLGEDE GÖRÜLDÜ Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleriyle Tayvan'da görülürken; bölgede Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Sri Lanka, Kamboçya, Nepal, Hindistan ve Filipinler, ülkelerinde virüsü taşıyanların bulunduğunu doğruladı. Yeni tip corona virüs, çoğunlukla Çin'den giden kişiler yoluyla Fransa, İtalya, İngiltere, Almanya, İsveç, İspanya, Finlandiya, Rusya, Kanada, ABD, Avustralya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) de sıçradı.

Virüsün görüldüğü bölge ve ülkelerle vaka sayıları şöyle sıralanıyor: "Hong Kong Özel İdari Bölgesi 13, Makao Özel İdari Bölgesi 7, Tayvan 10, Tayland 19, Singapur 16, Japonya 15, Avustralya 9, Malezya 8, Güney Kore 11, Almanya 7, ABD 6, Fransa 6, Vietnam 5, BAE 4, Kanada 3, İtalya 2, Rusya 2, İngiltere 2, Hindistan 1, Nepal 1, Kamboçya 1, Sri Lanka 1, Filipinler 1, Finlandiya 1, İsveç 1 ve İspanya 1."

YENİ TİP CORONA VİRÜSÜNÜN HIZI SARS'I BİR AYDA GEÇTİ Bundan 17 yıl önce ilk olarak Çin'in Guandong bölgesinden sonra özellikle Hong-Kong, Tayvan, Kanada, Singapur rastlanan ve sonrasında birçok ülkede insanların ölümüne neden olan SARS virüsü sekiz ayda 26 ülkeyi etkilemişti.

Bir tür corona virüsünün sebep olduğu SARS, nedeniyle Kasım 2022 ile Temmuz 2003 arasında 774 kişi hayatını kaybetmişti. Virüsten etkilenen 8,098 kişi bildirilmişti.

DÜNYA ÇİN'E UÇUŞLARI DURDURUYOR Aralık 2019'da ortaya çıkan virüsün yılbaşında Çin'den gelenler aracılığıyla yayılmasıyla Asya-Pasifik bölgesinde, Avrupa'da, Orta Doğu'da ve Afrika'da çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçak seferlerini geçici olarak durdurdu. Uçak seferlerini iptal eden hava yolu şirketlerine Kanada Hava Yolları Air Canada, Amerikan havayolu şirketleri Delta ve American Airlines da katılırken; Rusya'nın Ural Hava Yolları da salgın nedeniyle Çin'in dört kentine uçuşlarını durdurduğunu belirtti.

Türk Hava Yolları (THY) da Çin'de Pekin, Guangzhou, Şanghay ve Şian şehirlerine düzenlenen seferlerin 9 Şubat'a kadar durdurulduğunu açıkladı. Diğer yandan ABD, Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda, Singapur, Hindistan, Malezya, Türkiye yeni tip corona virüsün ortaya çıktığı Vuhan'daki vatandaşlarını özel uçak seferleriyle tahliye etmeye başladı.

İspanya, İtalya, Portekiz, İngiltere, Fransa, Hırvatistan, Macaristan gibi birçok Avrupa ülkesi de salgın nedeniyle Çin'in Wuhan kentindeki vatandaşlarını tahliye etmek için harekete geçerken, Wuhan kentinden tahliye edilen Avrupalılar dün iki ayrı uçakla Fransa ve İngiltere'ye geldi.

Aralarında ABD, Japonya, Endonezya, Kazakistan, İngiltere ve Türkiye’nin olduğu birçok ülke salgın nedeniyle vatandaşlarına Çin'e seyahat uyarısı yaparken, Fransa, Almanya, Avustralya, Finlandiya, Yeni Zelanda, Kanada gibi ülkeler de vatandaşlarına (zorunlu olmadıkça) Hubey eyaletine seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

ÇİN'E KOMŞU ÜLKELER SINIRLARINI KAPATIYOR Çin ile kara sınırı olan ülkelerden Rusya, yeni tip Corona virüs salgını nedeniyle Çin'le sınırını kapatma ve Çin vatandaşlarına vize sınırlaması getirme kararı aldı. Moğolistan, Çin ile sınır kapısını kapattığını duyurdu.

Kazakistan, Çin sınırındaki Horgos Serbest Ekonomik Bölgesi'nin kendi sınırındaki kısmının faaliyetini durdurma kararı aldı. Pakistan, salgın tehlikesi nedeniyle iki ülke arasındaki tek sınır kapısının açılışını nisana erteledi.







Öte yandan, Çin'in Özel İdare Bölgesi Hong Kong ana kara ile demir yolu seferlerini askıya alırken, Tayvan da yeni tip corona virüs salgını nedeniyle Çin'den iş gezisi ve birkaç istisnai durum haricinde adaya girişleri durdurdu.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ACİL DURUM İLAN ETTİ Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Komitesi, önceki gün yaptığı toplantıdan sonra Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etti.

DSÖ, dün, yeni tip corona virüs salgını nedeniyle bu ülkeyle sınırların kapatılmasının insanları yasa dışı yollardan Çin'e girmeye itebileceği ve bunun sonucunda salgının daha da yayılabileceği uyarısında bulundu.

İKİ ÜLKE ACİL DURUM İLAN ETTİ ABD ve İtalya'da ülkelerdeki corono virüs salgınları nedeniyle acil durum ilan etti.

YENİ TİP CORONA VİRÜSÜ SALGINI Çin'de ölü sayısının her gün arttığı ciddi bir salgına dönüşen virüse karşı henüz aşı ya da ilaç bulunmuyor. Salgının, Wuhan'da kapatılan Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'ndan çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Ülkede yeni tip coron avirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüsün kısa sürede Wuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Pekin yönetimi, ülke içinde salgınla mücadele için çeşitli önlemler alarak Wuhan'a girişleri yasaklamış, çıkışlara da çok özel durumlarda izin verileceğini açıklamıştı.

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