Corona virüsü SARS'tan daha hızlı yayılıyor (Virüsün görüldüğü ülke 25'i geçti)

Çin’de ülke genelinde etkisini giderek artıran yeni tip corona virüsü salgınında can kaybı 259’a çıktı. Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde etkili olan 2019-nCoV salgını nedeniyle virüsten etkilenenlerin sayısı 1795’inin durumu ciddi olmak üzere 11 bin 791’e yükseldi.
Hubei eyaletine bağlı 17 kentte yaşayan yaklaşık 50 milyon kişi karantina altında yaşıyor.
Ayrıca, NHC corona virüsü salgını nedeniyle son 24 saatte 46 kişinin yaşamını yitirdiği, enfekte vaka sayısının 2 bin 102, şüpheli vakasının ise 5 bin 19 arttığı kaydedildi. Can kaybı vakalarının büyük çoğunluğu salgının merkez üssü Hubey eyaletinde gerçekleşti. Ülke genelinde 259 can kaybı yaşanırken, sadece Hubey eyaletinde ölenlerin sayısı 249, virüsten etkilenenlerin sayısı ise 7 bin 153 olarak açıklandı. Bununla birlikte 2019-nCoV’nin yoğun olarak görüldüğü eyaletlerde vaka sayısı Cıciang’da 599, Guangdong’da 520, Hınan’da 422, Hunan’da 332, Anhui’de 297, Ciangşi’de 286, Sıçuan’da 207, Şandong ve Ciangsu’da 202’ye yükseldi.
Başkent Pekin’de 139’a ulaşan vaka sayısı, Şanghay’da 153, Tiencin’de 34 ve Çongçing’de 238’e çıktı.
Diğer yandan “Ülke Geneli Yeni Tip Koronavirüs Salgını Anlık Gelişmeler” platformunun verilerine göre dünya genelindeki toplam vaka sayısı 11 bin 940’a ulaştı.
Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleriyle Tayvan'da görülürken; bölgede Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Sri Lanka, Kamboçya, Nepal, Hindistan ve Filipinler, ülkelerinde virüsü taşıyanların bulunduğunu doğruladı. Yeni tip corona virüs, çoğunlukla Çin'den giden kişiler yoluyla Fransa, İtalya, İngiltere, Almanya, İsveç, İspanya, Finlandiya, Rusya, Kanada, ABD, Avustralya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) de sıçradı.
Virüsün görüldüğü bölge ve ülkelerle vaka sayıları şöyle sıralanıyor:
"Hong Kong Özel İdari Bölgesi 13, Makao Özel İdari Bölgesi 7, Tayvan 10, Tayland 19, Singapur 16, Japonya 15, Avustralya 9, Malezya 8, Güney Kore 11, Almanya 7, ABD 6, Fransa 6, Vietnam 5, BAE 4, Kanada 3, İtalya 2, Rusya 2, İngiltere 2, Hindistan 1, Nepal 1, Kamboçya 1, Sri Lanka 1, Filipinler 1, Finlandiya 1, İsveç 1 ve İspanya 1."
Bundan 17 yıl önce ilk olarak Çin'in Guandong bölgesinden sonra özellikle Hong-Kong, Tayvan, Kanada, Singapur rastlanan ve sonrasında birçok ülkede insanların ölümüne neden olan SARS virüsü sekiz ayda 26 ülkeyi etkilemişti.
Bir tür corona virüsünün sebep olduğu SARS, nedeniyle Kasım 2022 ile Temmuz 2003 arasında 774 kişi hayatını kaybetmişti. Virüsten etkilenen 8,098 kişi bildirilmişti.
Çin ile kara sınırı olan ülkelerden Rusya, yeni tip Corona virüs salgını nedeniyle Çin'le sınırını kapatma ve Çin vatandaşlarına vize sınırlaması getirme kararı aldı. Moğolistan, Çin ile sınır kapısını kapattığını duyurdu.
DSÖ, dün, yeni tip corona virüs salgını nedeniyle bu ülkeyle sınırların kapatılmasının insanları yasa dışı yollardan Çin'e girmeye itebileceği ve bunun sonucunda salgının daha da yayılabileceği uyarısında bulundu.
Pekin yönetimi, ülke içinde salgınla mücadele için çeşitli önlemler alarak Wuhan'a girişleri yasaklamış, çıkışlara da çok özel durumlarda izin verileceğini açıklamıştı.
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