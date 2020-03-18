Corona virüsün görüldüğü ilk yerden iyi haber (Tahliyeler başladı)

ntv.com.tr 18.03.2020 - 09:53
2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs (COVID-19) bugün dünya genelinde yüzün üzerinde ülkeye yayılmış durumda.
Ancak corona virüs konusunda Çin'den umut verici haberler var. Virüsün ilk görüldüğü Wuhan kentinde sadece bir yeni vaka kayıtlara geçti.
Dünya genelinde 6 binin üzerinde kişinin hayatına mal olan salgından en çok etkilenen ülke konumunda olan Çin, Wuhan kentine kaydırdığı sağlık personelini tahliye etmeye başladı.
Ülke basınında yer alan habere göre, kentteki salgının kontrol alınması sonrası bu personelin tahliyesi başladı.
Yaklaşık 81 bin vakanın bulunduğu Çin'de corona virüs nedeniyle 3 bin 237 kişi hayatını kaybetti.