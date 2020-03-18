Corona virüsün görüldüğü ilk yerden iyi haber (Tahliyeler başladı)

Ancak corona virüs konusunda Çin'den umut verici haberler var. Virüsün ilk görüldüğü Wuhan kentinde sadece bir yeni vaka kayıtlara geçti.

Dünya genelinde 6 binin üzerinde kişinin hayatına mal olan salgından en çok etkilenen ülke konumunda olan Çin, Wuhan kentine kaydırdığı sağlık personelini tahliye etmeye başladı.

Geçtiğimiz dönemde salgının yayılma hızını durdurmak ve can kaybını minimuma indirmek için bölgeye sadece bu vakalar için hastaneler inşa eden Çin, bu proje kapsamında ülkenin diğer bölgelerinden pek çok sağlık personelini Wuhan'a kaydırmıştı.