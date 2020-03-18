Corona virüsün görüldüğü ilk yerden iyi haber (Tahliyeler başladı)

Corona virüsün ilk görüldüğü yer olan Wuhan'dan iyi haberler gelmeye devam ediyor. Dün sadece bir yeni vakanın görüldüğü kentten sağlık personelinin tahliyesi başladı. Çin geçtiğimiz dönemde salgını kontrol altına alabilmek için ülkenin dört bir yanından bölgeye sağlık personeli göndermişti. Bu kişiler seremoni eşliğinde kentten ayrılmaya başladı.

ntv.com.tr 18.03.2020 - 09:53

2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs (COVID-19) bugün dünya genelinde yüzün üzerinde ülkeye yayılmış durumda. 

Ancak corona virüs konusunda Çin'den umut verici haberler var. Virüsün ilk görüldüğü  Wuhan kentinde sadece bir yeni vaka kayıtlara geçti.  

Dünya genelinde 6 binin üzerinde kişinin hayatına mal olan salgından en çok etkilenen ülke konumunda olan Çin, Wuhan kentine kaydırdığı sağlık personelini tahliye etmeye başladı. 

Geçtiğimiz dönemde salgının yayılma hızını durdurmak ve can kaybını minimuma indirmek için bölgeye sadece bu vakalar için hastaneler inşa eden Çin, bu proje kapsamında ülkenin diğer bölgelerinden pek çok sağlık personelini  Wuhan'a kaydırmıştı.

Ülke basınında yer alan habere göre, kentteki salgının kontrol alınması sonrası bu personelin tahliyesi başladı. 

Uluslararası haber ajansı Reuters tarafından paylaşılan görüntülerde tahliye edilen sağlık personelinin seremoni eşliğinde kenti terk ettikleri görüldü.
Askerlerin tahliye edilen sağlık personelini asker selamı ile uğurladığı görüldü.

Yaklaşık 81 bin vakanın bulunduğu Çin'de corona virüs nedeniyle 3 bin 237 kişi hayatını kaybetti.  

Virüse yakalanan yaklaşık 70 bin kişinin ise iyileştirildiği belirtiliyor.
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