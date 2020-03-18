'Corona'dan ilk köpek ölümü şüphesi (Corona virüste son durum)

ntv.com.tr 18.03.2020 - 08:16
Dünya genelinde corona virüs (Covid-19) yayılmaya devam ediyor.
Vaka sayısı 183 bini, ölü sayısı ise 7 bini geçti...
Corona virüs (Covid-19) salgınında bir ilkin yaşandığı iddia edildi.
Ney York Post’un South China Morning Post’dan edindiği bilgilere dayandırdığı habere göre, Hong Kong'da ölen bir köpeğin corona virüsten ölmüşolabileceği iddia edildi.
Aynı habere göre sahibi corona virüse yaklanan 17 yaşındaki Pomeranian cinsi köpek Hong Kong’da hayatını kaybetti. Bir süre karamtinada tutulan ve testleri negatif çıkan köpeğin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği iddia ediliyor.
Köpeğin 60 yaşındaki sahibi geçtiğimiz haftalarda corona virüse yakalanmış ve uygulanan tedavi sonrası virüsü yenmeyi başarmıştı.
Öte yandan Çin'de, virüse karşı geliştirilen aşının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi...