'Corona'dan ilk köpek ölümü şüphesi (Corona virüste son durum)

Corona virüs salgını tüm dünyada can almaya devam ediyor. İşte ölümcül virüs salgınında son gelişmeler...

ntv.com.tr 18.03.2020 - 08:16

Dünya genelinde corona virüs (Covid-19) yayılmaya devam ediyor.

Vaka sayısı 183 bini, ölü sayısı ise 7 bini geçti...

İLK KÖPEK ÖLÜMÜ ŞÜPHESİ

Corona virüs (Covid-19) salgınında bir ilkin yaşandığı iddia edildi.  

Ney York Post’un South China Morning Post’dan edindiği bilgilere dayandırdığı habere göre, Hong Kong'da ölen bir köpeğin corona virüsten ölmüşolabileceği iddia edildi.

Aynı habere göre sahibi corona virüse yaklanan 17 yaşındaki Pomeranian cinsi köpek Hong Kong’da hayatını kaybetti. Bir süre karamtinada tutulan ve testleri negatif çıkan köpeğin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği iddia ediliyor.

Köpeğin 60 yaşındaki sahibi geçtiğimiz haftalarda corona virüse yakalanmış ve uygulanan tedavi sonrası virüsü yenmeyi başarmıştı.

ABD'DE ÖLÜ SAYISI 108

ABD'de virüs salgınına ilişkin verileri takip eden Johns Hopkins Üniversitesinin açıkladığı en son rakamlara göre, covid-19 vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor.

Salı gecesi yapılan son güncellemeye göre ABD genelindeki CORONA VİRÜS kaynaklı ölü sayısı bir günde 20'den fazla artarak 108'e, vaka sayısı ise 6 bin 362'ye yükseldi.

Söz konusu ölümlerin 55'i virüsün ABD'de ilk görüldüğü eyalet olan Washington'dan rapor edilirken, New York'ta 13, Kaliforniya'da 12 ölüm haberi rapor edildi.

Pazartesi gününden itibaren ülke genelinde test kitlerinin daha yaygın olarak dağıtılmaya başlanmasıyla birlikte son iki günde vaka sayısının önemli ölçüde artması dikkati çekti.

SON GELİŞMELER! 

İtalya'da ölenlerin sayısı 345 kişi artarak 2 bin 503'e yükseldi.
Dünya Sağlık Örgütü’nün iki çalışanında corona virüs tespit edildi...
İran'da son 24 saatte yeni tip corona virüs nedeniyle 135 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 988 oldu.

İspanya'da ise ölü sayısı 491'e vaka sayısı 11 bin 178'e yükseldi...
Brezilya'da ilk ölüm gerçekleşti...

Öte yandan Çin'de, virüse karşı geliştirilen aşının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi... 

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