Covid-19 başlangıcından bu yana görüşemeyen aileler buluştu

ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu'nda düzenlenen "Ailelerin bir günü" isimli etkinlikte, Florida'daki yaşlılar, New York bölgesinde yaşayan diğer aile üyeleriyle, Covid-19 salgınının başlamasından bu yana ilk kez bir araya geldi.

Reuters - Anadolu Ajansı 06.05.2021 - 23:36

Covid-19 başlangıcından bu yana görüşemeyen aileler buluştu - 1
Covid-19 başlangıcından bu yana görüşemeyen aileler buluştu - 2
Covid-19 başlangıcından bu yana görüşemeyen aileler buluştu - 3
Covid-19 başlangıcından bu yana görüşemeyen aileler buluştu - 4
Covid-19 başlangıcından bu yana görüşemeyen aileler buluştu - 5
Covid-19 başlangıcından bu yana görüşemeyen aileler buluştu - 6
Covid-19 başlangıcından bu yana görüşemeyen aileler buluştu - 7
Covid-19 başlangıcından bu yana görüşemeyen aileler buluştu - 8
Covid-19 başlangıcından bu yana görüşemeyen aileler buluştu - 9
Covid-19 başlangıcından bu yana görüşemeyen aileler buluştu - 10

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