Covid-19 başlangıcından bu yana görüşemeyen aileler buluştu
ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu'nda düzenlenen "Ailelerin bir günü" isimli etkinlikte, Florida'daki yaşlılar, New York bölgesinde yaşayan diğer aile üyeleriyle, Covid-19 salgınının başlamasından bu yana ilk kez bir araya geldi.
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