Covid-19 geri dönüyor! Yeni FLiRT varyantı hızla yayılıyor

YAZ AYLARINDA VAKALARDA PATLAMA OLABİLİR

Bazı uzmanlar, yeni varyantın yaz aylarında Covid vakalarında artışa neden olabileceğini öne sürüyor.

Yale Medicine bulaşıcı hastalıklar uzmanı Scott Roberts, "Virüsler her zaman mutasyona uğruyor, bu nedenle yeni bir corona virüs varyantının ortaya çıktığını görmek beni şaşırtmadı" diye konuştu.

Yeni mutasyonlar, Covid-19 virüsünün joker karakter olarak kaldığını ve ne yapacağını tahmin etmenin her zaman zor olduğunu doğrular nitelikte.