Covid-19 geri dönüyor! Yeni FLiRT varyantı hızla yayılıyor

Covid-19 virüsü mutasyonlarla kendini yenilemeye devam ederken "FLiRT" isimli yeni bir varyant ile tekrar hızla yayılmaya başladı. Bazı uzmanlar, yeni varyantın yaz aylarında Covid vakalarında artışa neden olabileceğini öne sürüyor. Peki yeni varyant nasıl ve nerede ortaya çıktı? Korunmak için neler yapabiliriz? İşte yeni "FLiRT" varyantı hakkında bildiğimiz her şey...

Covid-19 geri dönüyor! Yeni FLiRT varyantı hızla yayılıyor - 1

YENİ VARYANT: FLiRT

Covid-19 virüsü mutasyonlarla kendini yenilemeye devam ederken "FLiRT" isimli yeni bir varyant ile tekrar yayılmaya başladı.

Nisan ayında, FLiRT varyantları (iki mutasyonunun teknik adlarının birleşimi) olarak bilinen yeni bir varyant ortaya çıktı.

DÜNYA HABERLERİ

Covid-19 geri dönüyor! Yeni FLiRT varyantı hızla yayılıyor - 2

SIK RASTALANAN VARYANTLARIN BİRLEŞİMİ

FLiRT varyantı, sıkç karşımıza çıkan Omicron varyantının alt değişkenlerinden oluşuyor.

Bunlardan biri olan "KP.2", ABD'de güncel olarak raporlanan COVID enfeksiyonlarının yüzde 28,2'sini oluşturuyor.

Covid-19 geri dönüyor! Yeni FLiRT varyantı hızla yayılıyor - 3

YAZ AYLARINDA VAKALARDA PATLAMA OLABİLİR

Bazı uzmanlar, yeni varyantın yaz aylarında Covid vakalarında artışa neden olabileceğini öne sürüyor.

Yale Medicine bulaşıcı hastalıklar uzmanı Scott Roberts, "Virüsler her zaman mutasyona uğruyor, bu nedenle yeni bir corona virüs varyantının ortaya çıktığını görmek beni şaşırtmadı" diye konuştu.

Yeni mutasyonlar, Covid-19 virüsünün joker karakter olarak kaldığını ve ne yapacağını tahmin etmenin her zaman zor olduğunu doğrular nitelikte.

Covid-19 geri dönüyor! Yeni FLiRT varyantı hızla yayılıyor - 4

FLiRT VARYANTI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bilim insanları FLiRT varyantlarının ilk olarak nerede ortaya çıktığını tam olarak bilmiyor.

Varyant ilk olarak ABD'deki atık sularda, semptomlar gözlemlenmese bile bir toplulukta dolaşan Covid izlerini tespit etmek için kanalizasyonun test edilmesiyle tespit edildi.

Covid-19 geri dönüyor! Yeni FLiRT varyantı hızla yayılıyor - 5

ABD, KANADA VE İNGİLTERE'DE GÖRÜLDÜ

Verilerin, toplulukta enfeksiyon seviyelerinin artabileceği veya azalabileceğine dair bir erken uyarı olarak kullanılması amaçlanıyordu.

FLiRT varyantı o zamandan beri Kanada ve İngiltere de dahil olmak üzere başka birçok ülkede tanımlandı.

Covid-19 geri dönüyor! Yeni FLiRT varyantı hızla yayılıyor - 6

FLiRT VARYANTI HAKKINDA NE BİLİYORUZ?

FLiRT varyantlarının spike proteinlerinde (virüsün yüzeyindeki çıkıntılar) daha önceki baskın varyantlarda görülmeyen iki mutasyona sahip olduğunu biliyoruz.

Bazı uzmanlar, bu mutasyonların, virüsün aşının korumasından veya insanların bağışıklığından kurtulmasını kolaylaştırabileceğini öne sürüyor.

Covid-19 geri dönüyor! Yeni FLiRT varyantı hızla yayılıyor - 7

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ÇOK ÖNEMLİ

FLiRT varyantlarının ne kadar şiddetli olacağı ya da semptomların nasıl değişebileceği konusunda henüz bir tahmin yok.

Bilim insanları, herkes farklı olduğu için kişinin semptomlarının ve hastalığın ciddiyetinin genellikle hangi varyantla enfekte olduğundan çok bağışıklık ve genel sağlık durumuna bağlı olduğunu iddia ediyor.

Covid-19 geri dönüyor! Yeni FLiRT varyantı hızla yayılıyor - 8

FLiRT VARYANTINDAN NASIL KORUNABİLİRİZ?

Aşılamanın hala önemli bir strateji olduğunu söyleyen uzmanlar, covid aşısına uygun olan herkesin aşı olduğundan emin olması gerektiğini vurguluyor.

Aşılama enfeksiyonu önlemese de kişinin ciddi hastalık geçirme, hastaneye yatma ve covid nedeniyle ölüm riskini önemli ölçüde azaltıyor.

Covid-19 geri dönüyor! Yeni FLiRT varyantı hızla yayılıyor - 9

COVID AŞILARININ ÖNEMİ

Uzmanlar ileri yaş nedeniyle aşıya hak kazanan herkese, eğer henüz yaptırmamışlarsa, aşı yaptırmalarını özellikle tavsiye ediyor.

Bunun nedeni, Covid-19'un şiddetli etkileri için en önemli risk grubunun ileri yaş olması.

Covid-19 geri dönüyor! Yeni FLiRT varyantı hızla yayılıyor - 10

Diğer önleyici çabalar da ayrıca hastalıktan korunmak için yardımcı olabilir.

Hasta insanlara çok yaklaşmaktan kaçınabilir, maske takabilir, ellerinizi uygun şekilde yıkayabilir, havalandırmayı iyileştirebilir, yaşadığınız ve çalıştığınız yerlerdeki Covid bulaşma düzeylerini takip edebilirsiniz.

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