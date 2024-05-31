Covid-19 geri dönüyor! Yeni FLiRT varyantı hızla yayılıyor
Covid-19 virüsü mutasyonlarla kendini yenilemeye devam ederken "FLiRT" isimli yeni bir varyant ile tekrar hızla yayılmaya başladı. Bazı uzmanlar, yeni varyantın yaz aylarında Covid vakalarında artışa neden olabileceğini öne sürüyor. Peki yeni varyant nasıl ve nerede ortaya çıktı? Korunmak için neler yapabiliriz? İşte yeni "FLiRT" varyantı hakkında bildiğimiz her şey...
YENİ VARYANT: FLiRT
Covid-19 virüsü mutasyonlarla kendini yenilemeye devam ederken "FLiRT" isimli yeni bir varyant ile tekrar yayılmaya başladı.
Nisan ayında, FLiRT varyantları (iki mutasyonunun teknik adlarının birleşimi) olarak bilinen yeni bir varyant ortaya çıktı.