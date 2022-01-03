Covid-19'un ardından beyin fonksiyonlarını etkileyen yeni salgın: Halüsinasyon ve demansa neden oluyor

Araştırmacılar, iki molekül benzer bir yapıya sahip olduklarından, hücrelerin BMAA’yı amino asit L-serine için yanlış kullanabileceğini varsaydılar. L-serin proteinlerin ana “yapı taşlarından” bir aminoaside deniliyor. Buna göre, eğer BMAA yanlışlıkla bir protein yapısına dahil olursa, olması gerektiği gibi çalışmayacak bir proteine ​​neden olarak beyinde hasara neden olabilir.