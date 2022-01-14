Covid’den ilham alan duvar resimleri

Corona virüs pandemisi yaklaşık iki yıldır hayatımızın merkezindeki konumunu korurken, virüs sanata da etki etti. Dünyanın birçok yerinde sokak sanatçısı corona virüsten ilham alarak duvar resimleri yaparken, İngiliz haber ajansı Reuters, resimleri okuyucularıyla paylaştı. İşte dünyanın birçok yerindeki corona virüs temalı duvar resimleri..

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 14.01.2022 - 10:51

Covid’den ilham alan duvar resimleri - 1

DUBLİN, İRLANDA

Covid’den ilham alan duvar resimleri - 2

MEXİCO CİTY, MEKSİKA

Covid’den ilham alan duvar resimleri - 3

MANCHESTER, İNGİLTERE

Covid’den ilham alan duvar resimleri - 4

MUMBAİ, HİNDİSTAN

Covid’den ilham alan duvar resimleri - 5

JAKARTA, ENDONEZYA

Covid’den ilham alan duvar resimleri - 6

MUMBAİ, HİNDİSTAN

Covid’den ilham alan duvar resimleri - 7

BUDAPEŞTE, MACARİSTAN

Covid’den ilham alan duvar resimleri - 8

MUMBAİ, HİNDİSTAN

Covid’den ilham alan duvar resimleri - 9

JAKARTA, ENDONEZYA

Covid’den ilham alan duvar resimleri - 10

LONDRA, İNGİLTERE

Covid’den ilham alan duvar resimleri - 11

CİUDAD JUAREZ, MEKSİKA

Covid’den ilham alan duvar resimleri - 12

MUMBAİ, HİNDİSTAN

Covid’den ilham alan duvar resimleri - 13

JAKARTA, ENDONEZYA

Covid’den ilham alan duvar resimleri - 14

JAKARTA, ENDONEZYA

Covid’den ilham alan duvar resimleri - 15

JAKARTA, ENDONEZYA

Covid’den ilham alan duvar resimleri - 16

NAİROBİ, KENYA

Covid’den ilham alan duvar resimleri - 17

JAKARTA, ENDONEZYA

Covid’den ilham alan duvar resimleri - 18

LOS ANGELES, ABD

Covid’den ilham alan duvar resimleri - 19

SAO PAULO, BREZİLYA

Covid’den ilham alan duvar resimleri - 20

GAZZE, FİLİSTİN

Covid’den ilham alan duvar resimleri - 21

LONDRA, İNGİLTERE

Covid’den ilham alan duvar resimleri - 22

SURAKARTA, ENDONEZYA

Covid’den ilham alan duvar resimleri - 23

CODOGNO, İTALYA

Covid’den ilham alan duvar resimleri - 24

GAZZE, FİLİSTİN

Covid’den ilham alan duvar resimleri - 25

BELFAST, KUZEY İRLANDA

Covid’den ilham alan duvar resimleri - 26

MUMBAİ, HİNDİSTAN

Covid’den ilham alan duvar resimleri - 27

JAKARTA, ENDONEZYA

Covid’den ilham alan duvar resimleri - 28

JAKARTA, ENDONEZYA

Covid’den ilham alan duvar resimleri - 29

MEXİCO CİTY, MEKSİKA

Covid’den ilham alan duvar resimleri - 30

LONDRA, İNGİLTERE

Covid’den ilham alan duvar resimleri - 31

PASİG, FİLİPİNLER

Covid’den ilham alan duvar resimleri - 32

ATİNA, YUNANİSTAN

Covid’den ilham alan duvar resimleri - 33

KUALA LUMPUR, MALEZYA

Covid’den ilham alan duvar resimleri - 34

MANCHESTER, İNGİLTERE

Covid’den ilham alan duvar resimleri - 35

LONDRA, İNGİLTERE

Covid’den ilham alan duvar resimleri - 36

NEW YORK, ABD

Covid’den ilham alan duvar resimleri - 37

JAKARTA, ENDONEZYA

Covid’den ilham alan duvar resimleri - 38

JAKARTA, ENDONEZYA

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