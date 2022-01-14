Covid’den ilham alan duvar resimleri

Corona virüs pandemisi yaklaşık iki yıldır hayatımızın merkezindeki konumunu korurken, virüs sanata da etki etti. Dünyanın birçok yerinde sokak sanatçısı corona virüsten ilham alarak duvar resimleri yaparken, İngiliz haber ajansı Reuters, resimleri okuyucularıyla paylaştı. İşte dünyanın birçok yerindeki corona virüs temalı duvar resimleri..
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