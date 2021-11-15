Cumbre Vieja'dan çıkan lavlar 2 bin 600'ü aşkın binayı yaktı

La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja Yanardağı'ndan çıkan lavlar 58 günde 2600'den fazla binayı yaktı, ada kıyısında 41 hektarlık bir platform oluşturdu.

Haberler - AP - Reuters - Anadolu Ajansı 15.11.2021 - 23:41

Cumbre Vieja'dan çıkan lavlar 2 bin 600'ü aşkın binayı yaktı - 1

'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda 58 gündür aktif Cumbre Vieja Yanardağı, şimdiye kadar 2 bin 623 binayı tahrip etti.

Cumbre Vieja'dan çıkan lavlar 2 bin 600'ü aşkın binayı yaktı - 2

Avrupa Birliği Uydu Görüntüleme Sisteminin (Copernicus) güncellediği verilerde, volkandan çıkan lavların bölgede 1042 hektarlık alanı kapladığı belirtildi.

Cumbre Vieja'dan çıkan lavlar 2 bin 600'ü aşkın binayı yaktı - 3

Lavlar şimdiye kadar büyük çoğunluğu konut 2 bin 623 binayı yıkarken, 111 binanın da kısmi zarar gördüğü kaydedildi.

Cumbre Vieja'dan çıkan lavlar 2 bin 600'ü aşkın binayı yaktı - 4

Bölgedeki 76,9 kilometrelik yolu tamamen kaplayan ve üç noktadan denize dökülen lavlar, ada kıyısında 41 hektarlık bir platform oluşturdu.

Cumbre Vieja'dan çıkan lavlar 2 bin 600'ü aşkın binayı yaktı - 5

Günde 12-15 bin arasında kükürtdioksit yayan volkan bölgede hava kirliliğine sebep olurken, yerel yönetim yetkilileri hava kirliliğindeki artıştan dolayı okulların yarın kapalı tutulacağını açıkladı.

Cumbre Vieja'dan çıkan lavlar 2 bin 600'ü aşkın binayı yaktı - 6

Bu arada 13 Kasım'da 70 yaşındaki bir kişinin, çatısındaki volkanik külleri temizlediği sırada düşerek hayatını kaybettiği bildirildi.

Cumbre Vieja'dan çıkan lavlar 2 bin 600'ü aşkın binayı yaktı - 7

Uzmanlar, 19 Eylül'den bu yana aktif olan ve son iki haftadır lav akışı ile şiddetli patlamaların azaldığı volkanın kısa vadede sönmesini beklemiyor.

Cumbre Vieja'dan çıkan lavlar 2 bin 600'ü aşkın binayı yaktı - 8
Cumbre Vieja'dan çıkan lavlar 2 bin 600'ü aşkın binayı yaktı - 9
Cumbre Vieja'dan çıkan lavlar 2 bin 600'ü aşkın binayı yaktı - 10
Cumbre Vieja'dan çıkan lavlar 2 bin 600'ü aşkın binayı yaktı - 11

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