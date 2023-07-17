Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunda
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turunun ilk durağı olan Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine geldi. Erdoğan, Cidde temasları kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile heyetler arası ve baş başa görüşme yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki temaslarının ardından Katar'a geçerek, Katar Emiri El Sani ile görüşecek. Doha’da yapılacak Katar-Türkiye İş Forumu’na katılmasının ardından Erdoğan'ın son durağı ise Birleşik Arap Emirlikleri olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turunun ilk durağı olan Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine geldi.
Erdoğan, Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'nda, Cidde Bölge Emiri Yardımcısı Bedir Bin Sultan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al-Suud, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Türkiye'nin Yemen Büyükelçisi Mustafa Pulat ve İslam İşbirliği Teşkilatı Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Metin Eker tarafından karşılandı.