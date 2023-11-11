Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Riyad'da diplomatik görüşmeler
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 36. gününe girerken, İslam ülkelerinin liderleri Suudi Arabistan'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı zirve öncesi liderler aile fotoğrafı çektirdi. Öte yandan Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.
ERDOĞAN SUUDİ ARABİSTAN'DA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan'da düzenlenen ortak zirveye katıldı.