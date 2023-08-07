Danimarkalı gezgin, uçakla seyahat etmeden dünyadaki tüm ülkeleri gezdi: İstanbul'da sonsuza kadar kalabilirim
Danimarkalı gezgin, Torbjorn Pedersen, işinden ayrılıp ailesi ve sevdiklerini geride bırakarak başladığı, evine dönmeden ve tüm ülkeleri hava yolu kullanmadan gezme hedefini yaklaşık 10 yılda tamamladı. Pedersen, 3 bin 576 gün süren seyahatinde 37 kez konteyner gemisi, 158 kez tren, 351 kez otobüsle yolculuk yaptı, 10 defa pasaportunu yeniledi. Bununla birlikte Pedersen, "İstanbul, açık ara favori şehirlerimden. İstanbul'da sonsuza kadar kalabilir ve yeni sokaklar, yeni mahalleler keşfetmeye devam edebilirim." diye konuştu.
Gemicilik ve lojistik alanında çalışan, "Thor" lakabını kullanan Pedersen'in macerası, 2013'te babasından gelen elektronik postayla başladı. Babasının gönderdiği makalede, şu ana kadar hiç kimsenin uçakla seyahat etmeden dünyadaki tüm ülkeleri dolaşmadığı yazıyordu. Pedersen, bunun üzerine hava yolu kullanmadan dünyayı gezmek için araştırmalara başladı.