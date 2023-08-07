Danimarkalı gezgin, uçakla seyahat etmeden dünyadaki tüm ülkeleri gezdi: İstanbul'da sonsuza kadar kalabilirim

"İSTANBUL'DA SONSUZA KADAR KALABİLİRİM"

Türk yemeklerini "mükemmel" bulduğunu ve herkesin çok misafirperver olduğunu söyleyen Pedersen, Türkiye'de herkesin kendisini evine davet ederek yemek ikram ettiğini kaydetti.

İstanbul'u çok sevdiğini ve bu şehirde çok sayıda arkadaşının olduğunu vurgulayan Pedersen, "İstanbul açık ara favori şehirlerimden biri. İstanbul'da sonsuza kadar kalabilir ve yeni sokaklar, yeni mahalleler keşfetmeye devam edebilirim diye düşünüyorum. İstanbul olağanüstü bir şehir. Türkiye'de çok kez bulundum ve kesinlikle tekrar geleceğim." diye konuştu.