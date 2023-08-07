Danimarkalı gezgin, uçakla seyahat etmeden dünyadaki tüm ülkeleri gezdi: İstanbul'da sonsuza kadar kalabilirim

Danimarkalı gezgin, Torbjorn Pedersen, işinden ayrılıp ailesi ve sevdiklerini geride bırakarak başladığı, evine dönmeden ve tüm ülkeleri hava yolu kullanmadan gezme hedefini yaklaşık 10 yılda tamamladı. Pedersen, 3 bin 576 gün süren seyahatinde 37 kez konteyner gemisi, 158 kez tren, 351 kez otobüsle yolculuk yaptı, 10 defa pasaportunu yeniledi. Bununla birlikte Pedersen, "İstanbul, açık ara favori şehirlerimden. İstanbul'da sonsuza kadar kalabilir ve yeni sokaklar, yeni mahalleler keşfetmeye devam edebilirim." diye konuştu.

Danimarkalı gezgin, uçakla seyahat etmeden dünyadaki tüm ülkeleri gezdi: İstanbul'da sonsuza kadar kalabilirim - 1

Gemicilik ve lojistik alanında çalışan, "Thor" lakabını kullanan Pedersen'in macerası, 2013'te babasından gelen elektronik postayla başladı. Babasının gönderdiği makalede, şu ana kadar hiç kimsenin uçakla seyahat etmeden dünyadaki tüm ülkeleri dolaşmadığı yazıyordu. Pedersen, bunun üzerine hava yolu kullanmadan dünyayı gezmek için araştırmalara başladı.

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Danimarkalı gezgin, uçakla seyahat etmeden dünyadaki tüm ülkeleri gezdi: İstanbul'da sonsuza kadar kalabilirim - 2

Aylar süren araştırmaların ardından planını yapan Pedersen, 34 yaşındayken 10 Ekim 2013'te, tüm ülkeleri kapsayan seyahat için, turunu tamamlamadan dönmemek üzere, Danimarka'dan ayrıldı.

Danimarkalı gezgin, uçakla seyahat etmeden dünyadaki tüm ülkeleri gezdi: İstanbul'da sonsuza kadar kalabilirim - 3

Pedersen'in, bu seyahate çıkarken tek hedefi vardı. Evine dönmeden ve dünyadaki tüm ülkeleri hava yolu kullanmadan dolaşan ilk kişi olarak tarihe geçmek. Danimarkalı seyyah, bu hayaline ulaşmak için işinden ayrıldı, ailesini geride bıraktı ve çantasına koyduğu birkaç eşyayla yolculuğuna başladı.

Danimarkalı gezgin, uçakla seyahat etmeden dünyadaki tüm ülkeleri gezdi: İstanbul'da sonsuza kadar kalabilirim - 4

Torbjorn Pedersen, bu seyahat için kendisine 3 kural belirledi; uçakla seyahat etmeyecek, her ülkede en az 24 saat kalacak ve seyahate başladıktan sonra dünya turunu tamamlayana kadar evine hiç dönmeyecekti.

Danimarkalı gezgin, uçakla seyahat etmeden dünyadaki tüm ülkeleri gezdi: İstanbul'da sonsuza kadar kalabilirim - 5

Her gün için ortalama 20 dolarlık bütçe ayıran Pedersen, bu parayla kalacak yer, yemek, seyahat gibi günlük harcamalarını karşıladı.

Danimarkalı gezgin, uçakla seyahat etmeden dünyadaki tüm ülkeleri gezdi: İstanbul'da sonsuza kadar kalabilirim - 6

Hava yolu kullanmadan tüm ülkeleri gezmek zor ve zaman isteyen bir hedefti, ancak Pedersen, tüm zorluklara rağmen pes etmedi. Kimi zaman tehlikeli ve savaş bölgelerinden geçti, günlerce gemiyle seyahat etmek zorunda kaldı, bazı ülkelerin vizesini almak için bazen haftalarca bekledi ama amacından vazgeçmedi.
Koyduğu kurallar doğrultusunda seyahatine Avrupa'dan başlayan ardından Kuzey ve Güney Amerika ülkeleriyle devam eden Pedersen, daha sonra Afrika kıtasını dolaştı.

Danimarkalı gezgin, uçakla seyahat etmeden dünyadaki tüm ülkeleri gezdi: İstanbul'da sonsuza kadar kalabilirim - 7

10 KEZ PASAPORTUNU YENİLEDİ

Danimarkalı seyyah, Afrika ülkelerinin ardından Eylül 2017'de Türkiye seyahatini tamamlayarak Orta Doğu ülkelerine doğru yola çıktı. Afganistan, Yemen, Suriye gibi savaş ve çatışmaların olduğu ülkeleri de gezen Pedersen, sayfalarında yer kalmadığı için pasaportunu 10 kez yeniledi.
Her ne kadar seyahatinin süresini 4 yıl olarak planlasa da Pedersen'in evdeki hesabı çarşıya uymadı. Yaklaşık 8 yıl süren zorlu yolculukların ardından amacına sadece birkaç ülke kala Covid-19 salgını patlak verdi.

Danimarkalı gezgin, uçakla seyahat etmeden dünyadaki tüm ülkeleri gezdi: İstanbul'da sonsuza kadar kalabilirim - 8

Pedersen, Ocak 2020'de, Pasifik'teki Palau Cumhuriyeti'ne gitmek için 4 gün kalma hedefiyle gittiği Hong Kong'ta, Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 2 yıl yaşamak zorunda kaldı. Salgın yüzünden getirilen seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasıyla yoluna devam eden Pedersen, bu yılın mayıs ayında hedefine ulaştı.

Danimarkalı gezgin, uçakla seyahat etmeden dünyadaki tüm ülkeleri gezdi: İstanbul'da sonsuza kadar kalabilirim - 9

27 KEZ KENDİSİNİ ZİYARET EDEN KIZ ARKADAŞI İLE EVLENDİ

Son durağı Maldivler seyahatini 24 Mayıs'ta tamamlayan Pedersen, gemiyle iki aydan fazla süren yolculukla 26 Temmuz'da ülkesine döndü.
Pedersen, 3 bin 576 gün süren seyahatinde 37 kez konteyner gemisi, 158 kez tren, 351 kez otobüs ile seyahat etti. Pedersen, bu eşsiz seyahatinde gittiği tüm ülkelere ilişkin izlenim ve fotoğraflarını bloğunda takipçileriyle paylaştı.
203 ülke ve bölgeyi gezen Pedersen, seyahatinde 382 bin 83 kilometre yol katetti. Bu, dünyanın etrafını 9 defadan fazla dolaşmak anlamına geliyor. Seyahati boyunca 27 kez kendisini ziyaret eden kız arkadaşı Lee ile Ocak 2022'de dünya evine girdi.

Danimarkalı gezgin, uçakla seyahat etmeden dünyadaki tüm ülkeleri gezdi: İstanbul'da sonsuza kadar kalabilirim - 10

Türkiye'yi çok gez kez gezdiğini söyleyen  Pedersen, bir defasında Erzurum'dan İstanbul'a motosikletle seyahat ettiğini açıkladı. 

Pedersen, "Bence Türkiye mükemmel, heyecan verici, çok geniş, çok güzel manzaralarla dolu, tarih dolu, kültürel bir ülke." ifadelerine yer verdi.

Danimarkalı gezgin, uçakla seyahat etmeden dünyadaki tüm ülkeleri gezdi: İstanbul'da sonsuza kadar kalabilirim - 11

"İSTANBUL'DA SONSUZA KADAR KALABİLİRİM"

Türk yemeklerini "mükemmel" bulduğunu ve herkesin çok misafirperver olduğunu söyleyen Pedersen, Türkiye'de herkesin kendisini evine davet ederek yemek ikram ettiğini kaydetti.
İstanbul'u çok sevdiğini ve bu şehirde çok sayıda arkadaşının olduğunu vurgulayan Pedersen, "İstanbul açık ara favori şehirlerimden biri. İstanbul'da sonsuza kadar kalabilir ve yeni sokaklar, yeni mahalleler keşfetmeye devam edebilirim diye düşünüyorum. İstanbul olağanüstü bir şehir. Türkiye'de çok kez bulundum ve kesinlikle tekrar geleceğim." diye konuştu.

Danimarkalı gezgin, uçakla seyahat etmeden dünyadaki tüm ülkeleri gezdi: İstanbul'da sonsuza kadar kalabilirim - 12

Son olarak, hedefine ulaşıp eve dönmenin güzel olduğunu belirten Pedersen, ilk olarak uzun yıllardır görmediği arkadaşlarıyla buluşmayı ve ailesiyle zaman geçirmeyi planladığını dile getirdi.
Torbjorn Pedersen, seyahatini anlatan bir kitap ve belgesel için çalışmalara başladığını, hem kitabın hem de belgeselin, gelecek yıl yayımlanacağını açıkladı.

Danimarkalı gezgin, uçakla seyahat etmeden dünyadaki tüm ülkeleri gezdi: İstanbul'da sonsuza kadar kalabilirim - 13
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