Danimarkalı yetkililerden tepki çeken karar: Kutup ayısını vurabiliriz

Küresel ısınma ve insan faaliyetleri nedeniyle Arktik’te buzullar hızla eriyor. Doğal avlanma ortamlarını kaybeden kutup ayıları da insan yerleşimlerine yaklaşarak buralarda yiyecek aramaya başladı. Danimarka Arktik bölgesinde bir kutup ayısı belgesel ekibine saldırdı. Yetkililer, bir kişiyi elinden yaralayan ayının vurularak öldürülebileceğini duyurdu. Çevreciler, ise açlık dürtüsüyle hareket eden hayvana karşı alınan bu karara tepki gösterdi.

ntv.com.tr - AFP 04.08.2021 - 14:17 | Son Güncelleme : 04.08.2021 - 14:28

Danimarkalı yetkililerden tepki çeken karar: Kutup ayısını vurabiliriz - 1

Danimarka'da askeri yetkililer, bir belgesel ekibi üyesinin elini ısırması da dahil olmak üzere  insanlarla birkaç kez yakın temasta bulunan bir kutup ayısının vurularak öldürülebileceğini açıkladı.

Danimarkalı yetkililerden tepki çeken karar: Kutup ayısını vurabiliriz - 2

Ordu üssünün yakınındaki belgesel ekibine yapılan saldırı, Özerk Danimarka Arktik bölgesi rekor bir sıcak hava dalgası yaşarken ve kutup ayıları yemek aramak için daha fazla dolaşırken geldi. 

Danimarkalı yetkililerden tepki çeken karar: Kutup ayısını vurabiliriz - 3

BELGESEL YAPIMCISININ ELİNİ ISIRDI

Söz konusu olayda ayı, belgesel ekibinin Daneborg’taki askeri üsten yaklaşık 400 metre uzakta bulunan bir araştırma istasyonunun iyi kapatılmamış penceresinden başını uzattı.

Danimarkalı yetkililerden tepki çeken karar: Kutup ayısını vurabiliriz - 4

Danimarkalı Arktik Askeri birimi, ayının  üç erkek ekip üyesinden birinin elini ısırdığını söyledi. Ardından, Daneborg'taki bir hastaneye nakledilen yaralı belgesel yapımcısı İzlanda'daki bir kasaba olan Akureyri'ye gönderildi.

Danimarkalı yetkililerden tepki çeken karar: Kutup ayısını vurabiliriz - 5

ARAŞTIRMA İSTASYONUNA GERİ DÖNDÜ

Şimdiye kadar beş olaydan sorumlu tutulan ayı, ertesi sabahın ilerleyen saatlerinde tekrar araştırma istasyonuna geri döndü. 

Danimarkalı yetkililerden tepki çeken karar: Kutup ayısını vurabiliriz - 6

SORUNLU OLARAK SINIFLANDIRILDI

Yetkililer,  ayıyı “sorunlu" olarak sınıflandırdıklarını belirterek, “Bu durum, tekrar geri dönmesi halinde onun vurularak öldürülmesine izin veriyor" diye konuştu. 

Danimarkalı yetkililerden tepki çeken karar: Kutup ayısını vurabiliriz - 7

SICAKLIK REKORU KIRILDI

Diğer taraftan, bu hafta başında Grönland'ın kuzeydoğusunda termometreler 23.4 santigrat dereceyi göstererek yeni bir sıcaklık rekoru kırdı. 

Danimarkalı yetkililerden tepki çeken karar: Kutup ayısını vurabiliriz - 8

Uzmanlar, kutup ayılarının doğal avlanma alanı olan buzulların geri çekilmesi nedeniyle aç kaldıklarını ve bu yüzden karada onlarla daha sık karşılaşıldığını söyledi. 

Danimarkalı yetkililerden tepki çeken karar: Kutup ayısını vurabiliriz - 9
Karara tepki gösteren çevre aktivistleri tarafından yapılan ortak açıklamada, ayının doğal habitatının insanlar tarafından ele alındığı ve öldürülmesi yerine rehabilite edilmesi gerektiği vurgulandı.
Danimarkalı yetkililerden tepki çeken karar: Kutup ayısını vurabiliriz - 10

NESİLLERİ TÜKENME TEHDİDİ ALTINDA

Öte yandan, kutup ayıları nesili tükenmekte olan türler arasında bulunuyor. Temmuz 2020'de Nature Climate Change yayınında yer alan bir araştırma, kutup ayılarının 2100 civarında yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı. Şu anda sayıları ise kutup ayılarının dünyadaki popülasyonu 25 bin civarında bulunuyor.

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