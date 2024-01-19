Davos'ta çocuk işçiliği bitirme çağrısı: 160 milyon çocuk işçi var

Resmi verilere göre dünya genelinde neredeyse her 10 çocuktan birisi çocuk işçi olarak çalışırken az gelişmiş ülkelerde bu oran her 5 çocuktan birine kadar yükselebiliyor. İnsan hakları aktivisti Fernando Morales De la Cruz, Davos zirvesinde küresel tedarik zincirinde çocukları kullanan şirketleri protesto etti.

Davos'ta çocuk işçiliği bitirme çağrısı: 160 milyon çocuk işçi var - 1

Az gelişmiş ülkelerde her 5 çocuktan birisi işçi olarak çalışıyor. 

İnsan hakları aktivisti Fernando Morales De la Cruz, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Davos zirvesinde küresel tedarik zincirinde çocukları kullanan şirketleri protesto etti.

De la Cruz, bütün çocukların kovulmasını ve yetişkinlerin işe alınmasını talep etmek için WEF'te bulunduğunu dile getirdi.

De la Cruz, "2024 yılında tedarik zincirlerinde 75 milyondan fazla çocuk çalışıyor, bu kesinlikle kabul edilemez ve durması gerekiyor." diye konuştu.

DÜNYA HABERLERİ

Davos'ta çocuk işçiliği bitirme çağrısı: 160 milyon çocuk işçi var - 2

BÜYÜK ŞİRKETLER DE ÇOCUK İŞÇİ ÇALIŞTIRIYOR

Bir günde 1-2 dolar ödediğiniz bir çocuğu kovduğunuzda ve bir yetişkini işe aldığınızda maliyeti 10, 12, 15, 20 dolara kadar çıkıyor.

İş modellerinin değişmesi ve sektörlerde çalıştırılan çocuk işçilerin işten çıkarılması gerekiyor.

Tüm kıtalarda çocuklar sömürülüyor ancak son zamanlarda ABD ve Kanada'da çok büyük şirketlerde de çocuk işçiliği ile ilgili haberler çıktı.

Davos'ta çocuk işçiliği bitirme çağrısı: 160 milyon çocuk işçi var - 3

PAPA FRANCISCUS'A MEKTUP

Kahve ve çikolata sektörlerinde çocuk işçiler sömürülüyor ancak dizüstü bilgisayarda, elektrikli arabalarda ve gösterişli markalarda da çocuk işçiler çalıştırılıyor.

De La Cruz, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'a bu durumun nasıl düzeltileceği ile ilgili yardım talebiyle mektup yazdığını belirtti.

Dünya Ekonomik Forumu Başkanı ve Kurucusu Klaus Schwab'dan da "tüm çocukların kovulması" talep edildi.

De la Cruz, bu kapsamda bir iş modeli bulunması gerektiğine işaret ederek böylelikle çocukların "çocuk" olabileceğini ve okula gidebileceğini vurguladı.

Davos'ta çocuk işçiliği bitirme çağrısı: 160 milyon çocuk işçi var - 4

160 MİLYON ÇOCUK İŞÇİ

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) 10 Haziran 2021’de yayımlanan son raporuna göre, dünya genelinde işçi olarak çalıştırılan çocukların sayısı son yıllarda artarak 160 milyona yükseldi.

Zürih Üniversitesi tarafından 14 Eylül 2022'de yayınlanan bir araştırmada ise bugün dünyada oyun oynamak yerine çalışan 373 milyondan fazla çocuk olduğunu tahmin edildi.

Bu da çocuk işçi sayısının dünyanın nüfus bakımından Çin ve Hindistan'dan sonra üçüncü en büyük ülkesine denk gelmesi anlamına geliyor.

Davos'ta çocuk işçiliği bitirme çağrısı: 160 milyon çocuk işçi var - 5

HER 5 ÇOCUKTAN BİRİ ÇALIŞIYOR

Resmi verilere göre dünya genelinde neredeyse her 10 çocuktan birisi çocuk işçi olarak çalışırken az gelişmiş ülkelerde bu oran her 5 çocuktan birine kadar yükselebiliyor.

Bu çocukların bazıları, sağlıklarına, güvenliklerine ve ahlaklarına zarar verebilecek tehlikeli işlerde çalışıyor.

Davos'ta çocuk işçiliği bitirme çağrısı: 160 milyon çocuk işçi var - 6

GELİŞMİŞ ÜLKELERDEN GELEN SÖMÜRÜ

Uzmanlar; kahve, kakao ve diğer pek çok ürünü üreten kırsal topluluklardaki çocuk işçiliğinden en büyük mali kazancı elde edenlerin Avrupa Birliği'nin (AB) en büyük ekonomileri olduğunu dile getiriyor.

İsviçre ve Almanya gibi ülkeler kendi "ülke çocuklarına" bütün imkanları açarken kahve, çay ve kakao tedarik zincirlerinde tüm İsviçre ve Almanya okullarında okuyan çocuklardan daha fazla çocuk çalışıyor.

Altın ve elmas da dahil olmak üzere İsviçre'nin mineral tedarik zincirlerinde milyonlarca çocuk işçi bulunuyor.

Davos'ta çocuk işçiliği bitirme çağrısı: 160 milyon çocuk işçi var - 7

YÜZDE 70'İ TARIM SEKTÖRÜNDE

Çocuk işçilerin yüzde 70'i tarım sektöründe çalışıyor, onu yüzde 20 ile hizmet, yüzde 10 ile sanayi sektörü izliyor.

İşçi olarak çalışan 5-11 yaşları arasındaki çocukların yaklaşık yüzde 28'i ve 12-14 yaş arasındaki çocukların yüzde 35'i okula gitmiyor.

Davos'ta çocuk işçiliği bitirme çağrısı: 160 milyon çocuk işçi var - 8
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