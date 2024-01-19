Davos'ta çocuk işçiliği bitirme çağrısı: 160 milyon çocuk işçi var

PAPA FRANCISCUS'A MEKTUP

Kahve ve çikolata sektörlerinde çocuk işçiler sömürülüyor ancak dizüstü bilgisayarda, elektrikli arabalarda ve gösterişli markalarda da çocuk işçiler çalıştırılıyor.

De La Cruz, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'a bu durumun nasıl düzeltileceği ile ilgili yardım talebiyle mektup yazdığını belirtti.

Dünya Ekonomik Forumu Başkanı ve Kurucusu Klaus Schwab'dan da "tüm çocukların kovulması" talep edildi.

De la Cruz, bu kapsamda bir iş modeli bulunması gerektiğine işaret ederek böylelikle çocukların "çocuk" olabileceğini ve okula gidebileceğini vurguladı.