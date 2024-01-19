Davos'ta çocuk işçiliği bitirme çağrısı: 160 milyon çocuk işçi var
Resmi verilere göre dünya genelinde neredeyse her 10 çocuktan birisi çocuk işçi olarak çalışırken az gelişmiş ülkelerde bu oran her 5 çocuktan birine kadar yükselebiliyor. İnsan hakları aktivisti Fernando Morales De la Cruz, Davos zirvesinde küresel tedarik zincirinde çocukları kullanan şirketleri protesto etti.
Az gelişmiş ülkelerde her 5 çocuktan birisi işçi olarak çalışıyor.
İnsan hakları aktivisti Fernando Morales De la Cruz, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Davos zirvesinde küresel tedarik zincirinde çocukları kullanan şirketleri protesto etti.
De la Cruz, bütün çocukların kovulmasını ve yetişkinlerin işe alınmasını talep etmek için WEF'te bulunduğunu dile getirdi.
De la Cruz, "2024 yılında tedarik zincirlerinde 75 milyondan fazla çocuk çalışıyor, bu kesinlikle kabul edilemez ve durması gerekiyor." diye konuştu.