Demans riskinizi azaltmak ister misiz? Bilim insanları günde kaç adım atılması gerektiğini açıkladı

Haberler - ntv.com.tr 07.09.2022 - 11:47 | Son Güncelleme : 07.09.2022 - 11:48
Yeni bir araştırmaya göre zihinsel gerileme riskinizi azaltmak için her gün 3 bin 800 ile 9 bin 800 adım atmanız gerekiyor. Çalışmada, 40-79 yaşları arasında günde 9 bin 826 adım atan kişilerin yedi yıl içinde demans geliştirme olasılığının yüzde 50 daha az olduğu bulundu.
Ayrıca, dakikada 40 adımın üzerinde bir hızla yürüyen insanlar, günde sadece 6 bin 315 adımla demans riskini yüzde 57 oranında azaltmayı başardı. Çalışma, günde herhangi bir hızda yaklaşık 3 bin 800 adım yürüyen insanların bile demans riskini yüzde 25 oranında azalttığını buldu.
JAMA Neurology adlı bilimsel dergide yayınlanan çalışmanın ortak yazarı Borja del Pozo Cruz, “Aslında, bu, doktorların çok hareketsiz yaşlı yetişkinleri motive etmek için kullanabilecekleri bir mesajdır. Çok motive olmayan ve daha az formda olan insanlar bile günde 4 bin civarı adım atabilir. Daha aktif ve zinde bireyler, maksimum etkiyi gördüğümüz 10 bin adım hedefini amaçlamalıdır" dedi.
Bununla birlikte çalışma, demans riskindeki en büyük azalmanın yüzde 62 ile günde 30 dakika boyunca dakikada 112 adım atmakla gerçekleştiğini buldu.
Araştırmada,demans riskini azaltmak isteyen bireylerin, yürüdükleri mesafe boyunca yürüme hızlarına odaklanmalarının önemli olduğu belirtildi.
Araştırmacılardan Ozioma Okonkwo, "112 adım/dakika oldukça tempolu bir yürüyüşü ifade etse de '112', çoğu insan için, özellikle fiziksel olarak aktif değillerse veya yeterince aktif değillerse, '10 binden çok daha izlenebilir ve daha az korkutucu bir sayıdır" değerlendirmesinde bulundu.
Del Pozo Cruz ise "Bunun çok ilginç bir bulgu olduğu konusunda hemfikiriz. Bizim amacımız, adım atma sayısıyla birlikte adım atma hızının önemini de göstermek. Teknoloji, yalnızca adım sayısını değil, aynı zamanda hızı da izlemek için kullanılabilir ve bu nedenle bu tür hesaplamalar akıllı saatlere de dahil edilebilir” diye konuştu.
Not: Herhangi bir yeni egzersiz programına başlamadan önce doktorunuza danışın.