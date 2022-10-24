Doğada dehşet yoktur: Karıncaları daha önce hiç bu kadar yakından görmediniz

Bir karıncanın 'oldukça ayrıntılı' fotoğrafı, Litvanyalı bir bilim insanı olan Eugenijus Kavaliauskas tarafından çekildi. Kavaliauskas, koyu kırmızı gözlere ve kızgın bir ifade sahip hayvanın yakın çekimini yakalamak için yansıyan ışığı kullandığını söyledi.
Kavaliauskas, karıncayı mikroskop altında beş kez büyüterek fotoğraflandığını belirtti. Söz konusu fotoğraf, Nikon Küçük Dünya Fotomikrografi Yarışması'na sunuldu ve 57 'Farklı Görüntü'den biri olarak seçildi.
Kavaliauskas, Litvanya'nın Tauragė kentindeki evinin yakınındaki bir ormanda karıncayı nasıl fotoğrafladığını şu şekilde anlattı:
"Her zaman ayrıntıları, gölgeleri ve görünmeyen köşeleri arıyorum. Fotoğrafçılığın temel amacı bir kaşif olmaktır. Karınca oldukça ürkütücü görünse de, doğada dehşet yoktur. 'Mikrofotoğrafçılığa ilk başladığımda ben de tüm böceklerin biraz canavar gibi göründüğünü düşündüm. Ama artık alıştım ve ayaklarımızın altında bu kadar çok ilginç, güzel ve bilinmeyen mucizeler olmasına şaşırdım."
Fotoğraf: Dr. Eugenijus Kavaliauskas/Nikon
Diğer taraftan, fotoğraf internette viral olsada Kavaliauskas yarışmada birincilik ödülünü alamadı. Bu onur Madagaskarlı dev bir gündüz gekosunun ön pençesinin bir görüntüsünü oluşturan İsveçli fotoğrafçılar Grigorii Timin ve Michel Milinkovitch'e gitti. Araştırmacıların gekonun pençesindeki minik damarlarını ve kemiklerini fotoğrafı 63 kez büyütme yaptı.
Timin, "Bu embriyonik el, yaklaşık 3 mm uzunluğunda. Fotoğraf, yaklaşık 200 GB veri içeren 300 görüntünün bir araya gelmesinden oluşuyor” dedi.
Fotoğraf: Grigorii Timin ve Dr. Michel Milinkovitch/Nikon
Nikon Küçük Dünya Fotomikrografi Yarışması’nda İkincilik Ödülü, süt üreten alveollerin etrafına sarılmış kasılmalı miyoepitelyal hücreleri gösteren meme dokusunun görüntüsünü oluşturan Dr. Caleb Dawson'a verildi.
Fotoğraf: Cleb Dawson/Nikon
Üçüncülük Ödülü'ne ise yetişkin bir farenin bağırsağında bulunan kan damarı ağlarını görüntüleyen Satu Paavonsalo ve Dr. Sinem Karaman layık görüldü.
Fotoğraf: Satu Paavonsalo ve Dr. Sinem Karaman/ Nikon
İşte Nikon Küçük Dünya Fotomikrografi Yarışması’nın diğer kazananları...
Fotoğraf: Hui Lin ve Dr. Kim McBride/Nikon
Fotoğraf: Dr. Tagide deCarvalho/Nikon
Fotoğraf: Dr. Julien Resseguier/Nikon
Fotoğraf: Dr. Daniel WehnerJulia Kolb/Nikon
Fotoğraf: Dr. Olivier Leroux/Nikon
Fotoğraf: Dr. Ziad El-Zaatari/Nikon
Fotoğraf: Nadia Efimova/Nikon
Fotoğraf: Randy Fullbright/Nikon
Fotoğraf: Brett M. Lewis/Nikon
Fotoğraf: Ye Fei Zhang/Nikon
Fotoğraf: Murat Öztürk/Nikon
Fotoğraf: Dr. Marek Sutkowski/Nikon
Fotoğraf: Dr. Nathanaël Prunet/Nikon
Fotoğraf: Dr. Jianqun Gao ve Prof. Dr. Glenda Halliday/Nikon
Fotoğraf: Ole Bielfeldt/Nikon
Fotoğraf: Alison Pollack/Nikon
Fotoğraf: Dr. Andrew Posselt/Nikon