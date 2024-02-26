Doha'da ateşkes zirvesi (Gazze'de yeni ateşkes olur mu?)
Gazze'de yeni bir ateşkes için de görüşmeler sürüyor. Hamas ve İsrail, Katar'ın başkenti Doha'da, Amerika Birleşik Devletleri, Mısır ve Katar'ın arabulucuğunda görüşmeler yapıyor. Amerikan yönetimi dün, anlaşmanın temel hatları üzerinde mutabık kalındığını açıklamıştı. Ancak bugün İsrail basını Netanyahu'nun yeni talepleri olduğunu yazdı.
İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürerken gündemde bir kez daha geçici ateşkes var. Hamas ve İsrail heyetleri, dolaylı görüşmeler için Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi. Görüşmeler, Mısır, Katar ve ABD'li uzmanların arabuluculuğunda yapılıyor. Görüşülen metin ise haftasonu Paris'te formüle edildi.