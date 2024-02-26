Doha'da ateşkes zirvesi (Gazze'de yeni ateşkes olur mu?)

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürerken gündemde bir kez daha geçici ateşkes var. Hamas ve İsrail heyetleri, dolaylı görüşmeler için Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi. Görüşmeler, Mısır, Katar ve ABD'li uzmanların arabuluculuğunda yapılıyor. Görüşülen metin ise haftasonu Paris'te formüle edildi.