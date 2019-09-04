Dorian kasırgası ABD'ye doğru ilerliyor
Anadolu Ajansı
Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Ölenlerin sayısının artmasından endişe edilirken, kasırga ABD'ye doğru ilerliyor.
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1Atlas Okyanusu'nda Bahamalar'ı 5'inci kategoride vuran kasırga, can kaybına ve büyük hasara neden oldu.
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2Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Bahamalar'da yetkililer, daha önce 5 olarak açıklanan ölü sayısının 7'ye yükseldiğini ve sayının artmasından endişe duyulduğunu bildirdi.
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3Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis ise Marsh Limanı çevresindeki yapıların yüzde 60'ının zarar gördüğünü belirtti.
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4Dorian Kasırgası, şu ana kadar bölgeyi etkisi altına alan en güçlü kasırga olarak kayıtlara geçti.
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FLORIDA KASIRGAYA HAZIRLANIYORKategori 2 seviyesine gerileyen kasırga, ABD'nin doğu yakasında Florida, Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerine doğru ilerliyor.
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6ABD Ulusal Kasırga Merkezi, güç kaybeden Dorian Kasırgası'nın hala tehdit oluşturmayı sürdürdüğünü ve saatteki hızı 177 kilometreye gerileyen kasırganın sel ve su baskınlarına neden olabileceği uyarısında bulundu.
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"EN GÜÇLÜ KASIRGA"Bahamalar'ı vurduğunda rüzgar hızı saatte 295 kilometreyi bulan Dorian, bölgeyi etkisi altına alan en güçlü kasırga olarak kayıtlara geçmişti.
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8Şiddetli rüzgar ve yağmur, Bahamalar'da büyük tahribata yol açmıştı.
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