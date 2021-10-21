DSÖ: Corona virüs pandemisi 2022’de hayatımızdan çıkmayacak

ZENGİN ÜLKELERE AŞI KUYRUKLARINDAN ÇEKİLME ÇAĞRISI

Resmi rakamlar, bu yılın başlarında İngiltere'nin 539 bin 370 Pfizer/BioNTech dozu aldığını, Kanada'nın ise yaklaşın bir milyon AstraZeneca dozu aldığını gösteriyor. Dr. Aylward, ilaç şirketlerinin bunun yerine en düşük gelirli ülkelere öncelik verebilmeleri için varlıklı ülkelere aşı kuyruğundaki yerlerini bırakmaları çağrısında bulundu.