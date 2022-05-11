DSÖ'den Çin'in sıfır Covid-19 politikasına eleştiri: Sürdürülebilir değil

Yeni tip corona virüsün (Covid-19) ilk kez tespit edildiği Çin son zamanlarda artan Covid-19 vakaları nedeniyle, pandeminin başındaki benzer sıkı bir kilitlenme politikası izliyor. Durum, Çin halkı başta olmak üzere, çok sayıda tepkiye neden olurken son eleştiri Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) geldi. DSÖ Başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, sıfır Covid-19 politikasının sürdürülebilir olmadığını söyedi.

Haberler - ntv.com.tr 11.05.2022 - 12:30

DSÖ'den Çin'in sıfır Covid-19 politikasına eleştiri: Sürdürülebilir değil - 1

Sağlık Örgütü (DSÖ)  başkanı  Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus , ’in sıfır Covid-19 politikasını eleştirdi.Ghebreyesus, sıkı karantina ve kapanmaların  "corona virüsün davranışı göz önüne alındığında sürdürülebilir" olduğunu düşünmediğini belirterek, “Çinli uzmanlarla bu konuyu tartıştık ve yaklaşımın sürdürülebilir olmayacağını belirttik. Bence bir değişiklik çok önemli olacak” dedi.

DSÖ'den Çin'in sıfır Covid-19 politikasına eleştiri: Sürdürülebilir değil - 2

DSÖ'nün acil durum direktörü Mike Ryan, "sıfır Covid-19 politikasının insan hakları ve ekonomik etkisinin dikkate alınması gerektiğini de sözlerine ekledi.

DSÖ'den Çin'in sıfır Covid-19 politikasına eleştiri: Sürdürülebilir değil - 3

Ryan, “Kontrol önlemlerini toplum üzerindeki etkisine, ekonomi üzerindeki etkisine karşı dengelememiz gerekiyor ve bu her zaman kolay bir kalibrasyon değil” dedi.

Ryan ayrıca, virüsün 2019'un sonlarında Wuhan şehrinde ortaya çıkmasından bu yana Çin'in 15 bin ölüm kaydettiğini bunun ABD'deki 1 milyon ve Hindistan'daki 500 binden fazla ile karşılaştırıldığında nispeten düşük bir sayı olduğunu vurguladı.

DSÖ'den Çin'in sıfır Covid-19 politikasına eleştiri: Sürdürülebilir değil - 4

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Ryan, bu nedenle dünyanın en kalabalık ülkelerinden birinin corona virüs bulaşmasını engellemek için sert önlemler almak istemesinin anlaşılabilir olduğunu aktardı. Çin’in önlemlerinin devam eden salgınların ve son derece bulaşıcı Omicron varyantının yayılmasını durdurmanın zorluğunu da gösterdiğini söyledi. 

DSÖ'den Çin'in sıfır Covid-19 politikasına eleştiri: Sürdürülebilir değil - 5

Diğer taraftan, finans merkezi Şanghay'dan başkent Pekin'e kadar çok sayıda Çin şehri, bu yılın başından beri yükselen Covid-19 vakaları nedeniyle kilit altında tutuluyor.

DSÖ'den Çin'in sıfır Covid-19 politikasına eleştiri: Sürdürülebilir değil - 6

Eleştirilere rağmen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, geçen hafta hükümetinin gidişatı değiştirme niyetinde olmadığını yineledi. Şi, yetkilileri "genel dinamik sıfır Covid politikasına şaşmaz bir şekilde uymaya" çağırdı ve politikaya yönelik herhangi bir eleştiriye veya şüpheye karşı uyarıda bulundu.

DSÖ'den Çin'in sıfır Covid-19 politikasına eleştiri: Sürdürülebilir değil - 7

Öte yandan uzmanlar, Çin'in Covid-19  ile nasıl başa çıkılacağı konusunda bir ikilem içinde olduğunu söyledi. Geçen Salı günü, Çin ve ABD'deki bilim insanları tarafından yapılan yeni modelleme, ülkenin mevcut politikasını aşılama ve tedavilere erişim gibi herhangi bir önlem almadan bırakması durumunda 1,5 milyondan fazla Covid-10  ölümü riskiyle karşı karşıya olduğunu gösterdi.

DSÖ'den Çin'in sıfır Covid-19 politikasına eleştiri: Sürdürülebilir değil - 8

Araştırmacılar, eğer Çin aşılamaya odaklanırsa böyle bir ölüm oranının çok daha az olabileceğini söyledi . Çin'de 80 yaşın üzerindekilerin sadece yaklaşık yüzde 50'si aşılandı ve Covid-19’a karşı antiviral ilaçlar ile çeşitli tedaviler gerçekleştiriliyor.

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