DSÖ'den Çin'in sıfır Covid-19 politikasına eleştiri: Sürdürülebilir değil

Ryan, “Kontrol önlemlerini toplum üzerindeki etkisine, ekonomi üzerindeki etkisine karşı dengelememiz gerekiyor ve bu her zaman kolay bir kalibrasyon değil” dedi.

Ryan ayrıca, virüsün 2019'un sonlarında Wuhan şehrinde ortaya çıkmasından bu yana Çin'in 15 bin ölüm kaydettiğini bunun ABD'deki 1 milyon ve Hindistan'daki 500 binden fazla ile karşılaştırıldığında nispeten düşük bir sayı olduğunu vurguladı.