DSÖ'den Çin'in sıfır Covid-19 politikasına eleştiri: Sürdürülebilir değil

Haberler - ntv.com.tr 11.05.2022 - 12:30
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus , Çin’in sıfır Covid-19 politikasını eleştirdi.Ghebreyesus, sıkı karantina ve kapanmaların "corona virüsün davranışı göz önüne alındığında sürdürülebilir" olduğunu düşünmediğini belirterek, “Çinli uzmanlarla bu konuyu tartıştık ve yaklaşımın sürdürülebilir olmayacağını belirttik. Bence bir değişiklik çok önemli olacak” dedi.
DSÖ'nün acil durum direktörü Mike Ryan, "sıfır Covid-19 politikasının insan hakları ve ekonomik etkisinin dikkate alınması gerektiğini de sözlerine ekledi.
Ryan, “Kontrol önlemlerini toplum üzerindeki etkisine, ekonomi üzerindeki etkisine karşı dengelememiz gerekiyor ve bu her zaman kolay bir kalibrasyon değil” dedi.
Ryan ayrıca, virüsün 2019'un sonlarında Wuhan şehrinde ortaya çıkmasından bu yana Çin'in 15 bin ölüm kaydettiğini bunun ABD'deki 1 milyon ve Hindistan'daki 500 binden fazla ile karşılaştırıldığında nispeten düşük bir sayı olduğunu vurguladı.
Ryan, bu nedenle dünyanın en kalabalık ülkelerinden birinin corona virüs bulaşmasını engellemek için sert önlemler almak istemesinin anlaşılabilir olduğunu aktardı. Çin’in önlemlerinin devam eden salgınların ve son derece bulaşıcı Omicron varyantının yayılmasını durdurmanın zorluğunu da gösterdiğini söyledi.
Diğer taraftan, finans merkezi Şanghay'dan başkent Pekin'e kadar çok sayıda Çin şehri, bu yılın başından beri yükselen Covid-19 vakaları nedeniyle kilit altında tutuluyor.
Eleştirilere rağmen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, geçen hafta hükümetinin gidişatı değiştirme niyetinde olmadığını yineledi. Şi, yetkilileri "genel dinamik sıfır Covid politikasına şaşmaz bir şekilde uymaya" çağırdı ve politikaya yönelik herhangi bir eleştiriye veya şüpheye karşı uyarıda bulundu.
Öte yandan uzmanlar, Çin'in Covid-19 ile nasıl başa çıkılacağı konusunda bir ikilem içinde olduğunu söyledi. Geçen Salı günü, Çin ve ABD'deki bilim insanları tarafından yapılan yeni modelleme, ülkenin mevcut politikasını aşılama ve tedavilere erişim gibi herhangi bir önlem almadan bırakması durumunda 1,5 milyondan fazla Covid-10 ölümü riskiyle karşı karşıya olduğunu gösterdi.
Araştırmacılar, eğer Çin aşılamaya odaklanırsa böyle bir ölüm oranının çok daha az olabileceğini söyledi . Çin'de 80 yaşın üzerindekilerin sadece yaklaşık yüzde 50'si aşılandı ve Covid-19’a karşı antiviral ilaçlar ile çeşitli tedaviler gerçekleştiriliyor.