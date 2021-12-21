DSÖ'den Omicron uyarısı: Yılbaşı tatili planlarınızı iptal edin

Haberler - ntv.com.tr - AFP - Reuters 21.12.2021 - 12:30 | Son Güncelleme : 21.12.2021 - 13:10
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)i Omicron varyantı küresel olarak yayılırken, insanları halk sağlığını korumak için yılbaşı tatili planlarını iptal etmeye çağırdı. DSÖ Başkanı Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, "İptal edilen bir etkinlik, yitirilen bir hayattan daha iyidir" diyerek, "zor kararların" verilmesi gerektiğini vurguladı.
Bununla birlikte İsrail başta olmak üzere, bazı ülkeler, seyahat kısıtlamaları da dahil olmak üzere varyantın yayılmasını durdurmaya çalışmak için harekete geçti.
ABD’de vakaların yüzde 73’ünü oluşturan Omicron varyantı ülkede basın hale gelirken, Başkan Joe Biden'ın Salı günü ulusa seslenmesi bekleniyor. Ancak, Beyaz Saray "ülkeyi kilitlemeyi" planlamadığını açıklamıştı.
Ülkenin önde gelen bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci daha önce yılbaşı seyahatlerinin tam aşılı kişiler arasında bile Omicron'un yayılmasını artıracağı konusunda uyarmıştı. ABD’lilere şu anda tüm Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) “Covid-19 için Çok Yüksek Riskli” listesinde yer alan 80'den fazla ülkeye seyahat etmemeleri tavsiye ediliyor.
Diğer taraftan Fransa ve Almanya, Omicron ile mücadelede seyahat kısıtlamaları uygulayan ülkeler arasında yer alırken, Hollanda yılbaşı döneminde katı bir sokağa çıkma yasağı getirdi.
İngiltere'de ise Başbakan Boris Johnson, hükümetin Omicron vakaları arttıkça ülkede yeni kurallar getirme "olasılığının bulunduğunu söyledi. Ancak, yılbaşına yönelik herhangi bir kısıtlama açıklamadı. Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, Trafalgar Meydanı'ndaki yılbaşı kutlamalarının "kamu güvenliği açısından" iptal edildiğini söyledi.
Yeni Zelanda’da da ülkenin aşamalı olarak yeniden uluslararası seyahate açılması Şubat ayının sonuna kadar erteledi.
Öte yandan, Omicron varyantı ilk olarak Kasım ayında Güney Afrika'da tespit edildi ve DSÖ tarafından "endişe verici bir varyant" olarak sınıflandırıldı. Dr. Ghebreyesus, varyantın önceki baskın versiyon Delta'dan "önemli ölçüde daha hızlı yayıldığına" dair kanıtlar olduğunu söyledi.
Ghebreyesus, ayrıca, erken kanıtlara dayanarak Omicron'un daha hafif bir varyant olduğu sonucuna varmanın "akılsızca" olacağını bildirdi:
"Hepimiz bu salgından bıktık. Ailemiz ve arkadaşlarımızla vakit geçirmek istiyoruz ve normale dönmek istiyoruz.
Ancak, liderler ve bireyler olarak herkes, tatillerini iptal etmek veya geciktirmek de dahil olmak üzere insanları korumak için zor kararlar almak zorunda. Bunları, şimdi iptal edip sonra kutlamak, birini kaybedip üzülmekten daha iyidir” diye konuştu.
Dr. Ghebreyesus, eğer dünyanın her ülkesindeki nüfusun yüzde 70'i gelecek yılın ortasına kadar aşılanırsa. pandeminin 2022'de sona erebileceğini sözlerine ekledi.