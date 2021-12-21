DSÖ'den Omicron uyarısı: Yılbaşı tatili planlarınızı iptal edin

Corona virüsün endişe veren varyantı Omicron, dünya genelinde hızla yayılmaya devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), insanlara yılbaşı da dahil olmak üzere çeşitli planlarını iptal etme çağrısında bulundu. Omicron varyantının aşılı kişileri enfekte edebileceğini belirten DSÖ Başkanı Dr. Ghebreyesus, "İptal edilen bir etkinlik, yitirilen bir hayattan daha iyidir" dedi. Ghebreyesus, aşılamanın küresel olarak yaygınlaşması halinde pandeminin 2022 sonunda bitebileceğini açıkladı.

Haberler - ntv.com.tr - AFP - Reuters 21.12.2021 - 12:30 | Son Güncelleme : 21.12.2021 - 13:10

DSÖ'den Omicron uyarısı: Yılbaşı tatili planlarınızı iptal edin - 1

Sağlık Örgütü (DSÖ)i Omicron varyantı küresel olarak yayılırken, insanları halk sağlığını korumak için yılbaşı tatili planlarını iptal etmeye çağırdı. DSÖ Başkanı Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, "İptal edilen bir etkinlik,  yitirilen  bir hayattan daha iyidir" diyerek, "zor kararların" verilmesi gerektiğini vurguladı.

DSÖ'den Omicron uyarısı: Yılbaşı tatili planlarınızı iptal edin - 2

Bununla birlikte İsrail başta olmak üzere, bazı ülkeler, seyahat kısıtlamaları da dahil olmak üzere varyantın yayılmasını durdurmaya çalışmak için harekete geçti. 

DSÖ'den Omicron uyarısı: Yılbaşı tatili planlarınızı iptal edin - 3

OMİCRON VARYANTI ABD'DE BASKIN HALE GELDİ

ABD’de vakaların yüzde 73’ünü oluşturan Omicron varyantı ülkede basın hale gelirken, Başkan Joe Biden'ın Salı günü ulusa seslenmesi bekleniyor. Ancak, Beyaz Saray "ülkeyi kilitlemeyi" planlamadığını açıklamıştı.

DSÖ'den Omicron uyarısı: Yılbaşı tatili planlarınızı iptal edin - 4

Ülkenin önde gelen bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci daha önce yılbaşı seyahatlerinin  tam aşılı kişiler arasında bile Omicron'un yayılmasını artıracağı konusunda uyarmıştı. ABD’lilere şu anda  tüm Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) “Covid-19 için Çok Yüksek Riskli”  listesinde yer alan 80'den fazla ülkeye seyahat etmemeleri tavsiye ediliyor.

DSÖ'den Omicron uyarısı: Yılbaşı tatili planlarınızı iptal edin - 5

HOLLANDA'DA YILBAŞI GECESİ SOKAĞA ÇIKMAK YASAKLANDI

Diğer taraftan Fransa ve Almanya, Omicron ile mücadelede seyahat kısıtlamaları uygulayan ülkeler arasında yer alırken, Hollanda yılbaşı döneminde katı bir sokağa çıkma yasağı getirdi. 

DSÖ'den Omicron uyarısı: Yılbaşı tatili planlarınızı iptal edin - 6

İngiltere'de ise Başbakan Boris Johnson, hükümetin Omicron vakaları arttıkça ülkede yeni kurallar getirme "olasılığının bulunduğunu söyledi. Ancak, yılbaşına yönelik herhangi bir kısıtlama açıklamadı. Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, Trafalgar Meydanı'ndaki yılbaşı kutlamalarının "kamu güvenliği açısından" iptal edildiğini söyledi.

DSÖ'den Omicron uyarısı: Yılbaşı tatili planlarınızı iptal edin - 7

Yeni Zelanda’da da ülkenin aşamalı olarak yeniden uluslararası seyahate açılması Şubat ayının sonuna kadar erteledi.

DSÖ'den Omicron uyarısı: Yılbaşı tatili planlarınızı iptal edin - 8

Öte yandan, Omicron varyantı ilk olarak Kasım ayında Güney Afrika'da tespit edildi ve DSÖ tarafından "endişe verici bir varyant" olarak sınıflandırıldı. Dr. Ghebreyesus,  varyantın önceki baskın versiyon Delta'dan "önemli ölçüde daha hızlı yayıldığına" dair kanıtlar olduğunu söyledi.

DSÖ'den Omicron uyarısı: Yılbaşı tatili planlarınızı iptal edin - 9

"HEPİMİZ BIKTIK"

Ghebreyesus, ayrıca, erken kanıtlara dayanarak Omicron'un daha hafif bir varyant olduğu sonucuna varmanın "akılsızca" olacağını bildirdi:

"Hepimiz bu salgından bıktık. Ailemiz ve arkadaşlarımızla vakit geçirmek istiyoruz ve normale dönmek istiyoruz.

DSÖ'den Omicron uyarısı: Yılbaşı tatili planlarınızı iptal edin - 10

Ancak, liderler ve bireyler olarak  herkes, tatillerini  iptal etmek veya geciktirmek de dahil olmak üzere insanları korumak için zor kararlar almak zorunda. Bunları, şimdi iptal edip sonra kutlamak, birini kaybedip üzülmekten daha iyidir” diye konuştu. 

DSÖ'den Omicron uyarısı: Yılbaşı tatili planlarınızı iptal edin - 11

PANDEMİ 2022'DE BİTEBİLİR

Dr. Ghebreyesus, eğer dünyanın her ülkesindeki  nüfusun yüzde 70'i gelecek yılın ortasına kadar aşılanırsa. pandeminin 2022'de sona erebileceğini sözlerine ekledi.

DSÖ'den Omicron uyarısı: Yılbaşı tatili planlarınızı iptal edin - 12
DSÖ'den Omicron uyarısı: Yılbaşı tatili planlarınızı iptal edin - 13

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