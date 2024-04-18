Dubai'de sel felaketi: Afetin nedeni bulut tohumlama mı?
Dubai'de şiddetli sağanak yağışlar trafiğin durma noktasına gelmesine, uçuşların iptal edilmesine ve okulların kapatılmasına neden oldu. Peki yağışların sorumlusu su kıtlığıyla mücadele etmede kullanılan bulut tohumlama yöntemi olabilir mi?
DUBAİ'DE HAYAT DURMA NOKTASINA GELDİ
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), hükümetin son 75 yılın en şiddetli yağışlarından kaynaklanan sel felaketiyle mücadele ediyor.
Şiddetli sağanak yağışlar pazartesi gecesi başladı ve salı akşamı çöl şehri Dubai, normalde tüm yıl boyunca toplamda aldığı ortalama yağış miktarına ulaşmış oldu. Bu durum trafiğin durma noktasına gelmesine, uçuş iptallerine ve okulların kapanmasına neden oldu.
BAE hükümeti vatandaşlarını evlerinde kalmaları ve yalnızca "aşırı zorunluluk halinde" dışarı çıkmaları konusunda uyardı.