Dubai'de sel felaketi: Afetin nedeni bulut tohumlama mı?

"BULUT TOHUMLAMASI BU KADAR YAĞIŞA NEDEN OLAMAZ"

Abu Dabi'deki Khalifa Üniversitesi Çevre ve Jeofizik Bilimleri Bölüm Başkanı Prof Diana Francis, "Bu tür yoğun ve büyük ölçekli sistemlerde masraflı bir işlem olan bulut tohumlama yapılmaz çünkü bölgesel ölçekte bu kadar güçlü sistemleri tohumlamaya gerek yoktur" dedi.

Gerçekleşen selin bulut tohumlamasından beklenenden çok daha büyük olduğu belirtildi.