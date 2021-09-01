Dünya Barış Günü nasıl ve ne zaman ortaya çıktı? Dünya Barış Günü 1 Eylül mü 21 Eylül mü?

Uluslararası Barış Günü olarak da bilinen Dünya Barış Günü, Almanya'nın 1939 yılında Polonya'yı işgal ettiği tarih olan 1 Eylül olarak kabul edilmekteydi.

Ancak bu tarih, 7 Eylül 2001 tarihli Birleşmiş Milletler Kararı ile 21 Eylül olarak kabul edilmiştir.