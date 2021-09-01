Dünya Barış Günü nasıl ve ne zaman ortaya çıktı? Dünya Barış Günü 1 Eylül mü 21 Eylül mü?

Dünya Barış Günü olarak kutlanan 1 Eylül, aynı zamanda 1939 yılında Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesiyle başlayan İkinci Dünya Savaşı'nın da ilk günü. Peki, 1 Eylül neden Dünya Barış Günü ilan edildi? Dünya Barış Gününün hikayesi nedir?

ntv.com.tr 01.09.2021 - 10:27

Dünya Barış Günü nasıl ve ne zaman ortaya çıktı? Dünya Barış Günü 1 Eylül mü 21 Eylül mü? - 1

1 Eylül, Dünya Barış Günü olarak 1981 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ilan edildi. İlk kez 1982'de kutlandı.

Dünya Barış Günü nasıl ve ne zaman ortaya çıktı? Dünya Barış Günü 1 Eylül mü 21 Eylül mü? - 2

Uluslararası Barış Günü olarak da bilinen Dünya Barış Günü, Almanya'nın 1939 yılında Polonya'yı işgal ettiği tarih olan 1 Eylül olarak kabul edilmekteydi.

Ancak bu tarih, 7 Eylül 2001 tarihli Birleşmiş Milletler Kararı ile 21 Eylül olarak kabul edilmiştir. 

Dünya Barış Günü nasıl ve ne zaman ortaya çıktı? Dünya Barış Günü 1 Eylül mü 21 Eylül mü? - 3

Birleşmiş Milletler, Barış Günü'nde, dünya çapında çatışmaların önlenmesi ve barışın tesisi yolunda bilinçlenmeyi amaçlıyor. Her 21 Eylül’de, Birleşmiş Milletler Merkezi’ndeki “Barış Çanı” çalınıyor.

Savaşlardaki insani kıyımın anısına Japonya tarafından yaptırılan bu çan, dünyanın tüm kıtalarından çocukların bağışladıkları bozuk paralarla üretildi. Çanın üzerine, “Çok Yaşa Mutlak Barış” yazısı kazındı.

Dünya Barış Günü nasıl ve ne zaman ortaya çıktı? Dünya Barış Günü 1 Eylül mü 21 Eylül mü? - 4

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