Dünya kayıtlardaki en sıcak 12 aylık dönemi yaşadı: Türkiye nüfusunun tamamı etkilendi
Dünya, Kasım 2022-Ekim 2023 döneminde, küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi ortalamanın 1,32 derece üzerine çıkmasıyla kayıtlardaki en sıcak 12 aylık dönemini yaşadı. Türkiye nüfusunun tamamı ile yaklaşık 7,8 milyar insan, bu dönemde ortalamanın üzerinde sıcaklığa maruz kaldı.
Araştırma kuruluşu Climate Central tarafından yapılan analizde, 1 Kasım 2022-31 Ekim 2023 döneminde, 175 ülke, 154 eyalet/bölge ve 920 büyük şehrin günlük sıcaklık değerleri incelendi. Sıcaklıklar, Climate Central'ın günlük yerel sıcaklık ilişkilendirme sistemi olan İklim Değişim Endeksi (CSI) kapsamında analiz edildi.