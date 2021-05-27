Dünya Meteoroloji Örgütü’nden uyarı: 2025 yılına kadar küresel ısınmada kritik eşik geçilecek

Diğer taraftan, bilim insanları önümüzdeki beş yıldan birinde sanayi öncesi seviyenin 1,5 derece üzerine çıkılsa bile, bunun geçici bir durum olacağına dikkat çekti. Araştırmacılar, bu eşiğin aşılmasının ardından sonraki birkaç yılın biraz daha soğuk olabileceğini ve 1,5 derece sınırı kalıcı olarak aşılamadan önce bir on yılın daha geçebileceğini ifade etti.