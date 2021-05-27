Dünya Meteoroloji Örgütü’nden uyarı: 2025 yılına kadar küresel ısınmada kritik eşik geçilecek

Küresel ısınma nedeniyle dünya adım adım sona yaklaşıyor. Gelecek beş yıl içinde önemli bir küresel sıcaklık eşiğinin aşılması bekleniyor. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından yapılan büyük bir araştırma, 2025 yılına kadar herhangi bir yılın, sanayi öncesi seviyelerden 1,5 derece daha sıcak olma ihtimalinin yüzde 40 olduğunu ortaya koydu. Söz konusu durumun gerçekleşmesi ise dünyadaki ortalama sıcaklıkların hızla artmasını ve çeşitli çevre felaketlerini beraberinde getirecek.

ntv.com.tr 27.05.2021 - 13:02

Dünya Meteoroloji Örgütü’nden uyarı: 2025 yılına kadar küresel ısınmada kritik eşik geçilecek - 1

Söz konusu analiz, İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office), ABD ve Çin de dahil olmak üzere 10 ülkedeki iklim araştırmacıları tarafından yapılan modellemeye dayanıyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü’nden uyarı: 2025 yılına kadar küresel ısınmada kritik eşik geçilecek - 2

KÜRESEL ISINMA, ÖNCEKİ TAHMİN EDİLENDEN İKİ KAT DAHA HIZLI GERÇEKLEŞİYOR

Son on yılda, herhangi bir yılın 1, 5 derece eşiğine ulaşma şansının sadece yüzde 20 olduğu tahmin ediliyordu. Bu yeni değerlendirme, bu riski yüzde 40 olarak gösteriyor.
Dünya Meteoroloji Örgütü’nden uyarı: 2025 yılına kadar küresel ısınmada kritik eşik geçilecek - 3

PARİS İKLİM ANLAŞMASI'NIN BELİRLEDİĞİ HEDEF GEÇİLECEK

Paris İklim Anlaşması'nın belirlediği düzenlemeler küresel ısınmanın 2 derecenin altında tutulmasını, sınır hedefin de 1,5 derece olmasını öngörüyordu.

Dünya Meteoroloji Örgütü’nden uyarı: 2025 yılına kadar küresel ısınmada kritik eşik geçilecek - 4

Met Office'te kıdemli bir bilim insanı olan Leon Hermanson, öngörülen sıcaklıkları 1850-1900'dekilerle karşılaştırıldığında net bir artış gösterdiğini ifade ederek, "Bunun anlamı, 1,5 derece sınırına yaklaştığımız, henüz orada değiliz ama yaklaşıyoruz. Şu anda ihtiyacımız olan güçlü eylem için zaman tükeniyor" dedi.

Dünya Meteoroloji Örgütü’nden uyarı: 2025 yılına kadar küresel ısınmada kritik eşik geçilecek - 5

Diğer taraftan, bilim insanları önümüzdeki beş yıldan birinde sanayi öncesi seviyenin 1,5 derece üzerine çıkılsa bile, bunun geçici bir durum olacağına dikkat çekti. Araştırmacılar, bu eşiğin aşılmasının ardından sonraki birkaç yılın biraz daha soğuk olabileceğini ve 1,5 derece sınırı kalıcı olarak aşılamadan önce bir on yılın daha geçebileceğini ifade etti.  

Dünya Meteoroloji Örgütü’nden uyarı: 2025 yılına kadar küresel ısınmada kritik eşik geçilecek - 6

Birleşmiş Milletler'in 2018'de düzenlediği iklim panelinin raporu ise küresel ısınmanın 1,5  dereceyi aşması durumunda iklim değişikliğine etkisinin de çok büyük olacağını ortaya koymuştu. Buna göre, son dönemde hükümetlerin sera gazı emisyonlarında kesinti sözlerine karşın, dünya 2050'ye kadar 3 derecelik bir küresel ısınma ile karşı karşıya bulunuyor.  

Dünya Meteoroloji Örgütü’nden uyarı: 2025 yılına kadar küresel ısınmada kritik eşik geçilecek - 7

"ACİL HAREKETE GEÇİLMELİ"

Dünya Meteoroloji Örgütü’nün genel sekreteri Profesör Petteri Taalas, yeni araştırmanın sonuçlarının "salt bir istatistikten daha fazlası" olduğunu ifade ederek, ."Bu çalışma, yüksek düzeyde bilimsel becerileri  Paris İklim Değişikliği Anlaşması'nın alt hedefine ölçülebilir ve amansız bir şekilde yaklaştığımızı gösteriyor. Dünyanın sera gazı emisyonlarını azaltmak ve karbon nötrlüğünü sağlamak için taahhütlerini hızlı bir şekilde takip etmesi gereken bir başka uyandırma çağrısı” ifadelerini kullandı.

Dünya Meteoroloji Örgütü’nden uyarı: 2025 yılına kadar küresel ısınmada kritik eşik geçilecek - 8
Öte yandan, rapor Kasım ayında İskoçya’nın Glasgow kentinde yapılacak olan iklim değişikliği konulu COP26 zirvesinde sunulacak. Zirve, dünya liderleri arasında iklim kriziyle mücadele konusundaki istekliliği artırmayı amaçlıyor.
Dünya Meteoroloji Örgütü’nden uyarı: 2025 yılına kadar küresel ısınmada kritik eşik geçilecek - 9

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