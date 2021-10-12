AŞIRI HAVA OLAYLARLARI NEDENİYLE BİNLERCE KİŞİ ÖLDÜ

Diğer taraftan, bu tür olayların insani bedeli göz ardı edilemez hale geldi. Bu yaz, ABB ve Kanada’da yüzlerce insan, genellikle ılıman bölgeyi daha önce benzeri görülmemiş bir ısıyla kavurduktan sonra öldü. Madagaskar'da 1 milyondan fazla insan, tarihi bir kuraklığın iklim kaynaklı bir kıtlığa dönüşmesiyle açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

Meydana gelen sel felaketleri Almanya ve Belçika’da 200 kişinin ölümüne yol açarken, New Yorkluların kendi evlerinde boğulmasına neden oldu. Ayrıca ani seller Güney Sudan'daki mülteci kamplarını sular altında bıraktı. Aralarında Türkiye’nin de yer aldığı onlarca ülkede yüzbinlerce dönüm orman yok oldu.