Dünyada bunlar oluyor (10 fotoğrafla dünya turu)

Avustralya Canberra'da bir güvercin, savaş anıtına bırakılan güllerden yaptığı yuvasında...
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, patates cipsi üreten fabrikayı ziyaret ediyor.
Hindistan'da Srinagar'da yılın ilk karı yağıyor...
UEFA Avrupa Ligi'nde Krasnodar-Trabzonspor maçını izleyen bir Rus taraftar...
Çin'deki Pairi Daiza parkında, bakıcısı pandayı sağlık kontrolünden geçiriyor.
Şili'nin Santiago kentinde göstericilerle güvenlik güçleri arasında süren çatışmalarda, atların ayakları da koruma altında...
Beyaz Rusya Minsk'de bir aday, makyaj yarışmasına hazırlanıyor...
Sudan'da sel baskınından kaçan kadın, sığındığı okulda küçük çocuğunu korumaya çalışıyor.
Bolivya'da hükümet karşıtı gösteride eylemciler barikatları yakmaya hazırlanıyor.
ABD Lakota'da 'Yaralı Diz' katliamına karışan komutanlardan birinin torunu, özür dilemek için Cheyenne Nehri'nde.