Dünyada bunlar oluyor (15 Kasım 2019 fotoğraflarla dünya turu)

İzlanda ile 0-0 berabere kalarak adını EURO 2020'ye yazdıran Türkiye Milli Takımı'nın zafer sevinci...
Kuzey Kore Lider Kim Jong, Yangdok'daki kaplıcada incelemelerde bulunuyor.
Belçika'da Brugelette'de dünyaya gelen 3 aylık panda Bao Di bakıcısıyla...
Şili'de hükümet karşıtı eylemlere sapanıyla katılan bir gösterici...
Venezuela'da güvenlik güçleri tarafından oğlu öldürülen Carmen Perez, babası kaybeden torunuyla...
Hükümet karşıtı gösterilerin devam ettiği Şili'de polisler, bir eylemciyi gözaltına alıyor.
20. Latin Grammy Ödülleri'nde "Yılın albümü" ödülünün sahibi Rosalia oldu.
Hong Kong'da eylemlerine devam eden protestocuların cam bir terasın altından görüntüsü.
Gazze'den İsrail'e atılan roketler, ardından bu görüntüleri bıraktı.
Venedik'te sel sularıyla mücadele eden bir çift...