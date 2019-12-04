Dünyada bunlar oluyor (4 Aralık 2019 fotoğraflarla dünya turu)

Macron ve Trump, Londra'da düzenlenen NATO zirvesi öncesinde bir araya geldi.
Filipinleri vuran Kammuri Tayfunu'nun ardından Camalig sakinleri yaralarını sarmaya çalışıyor.
Londra'daki NATO zirvesinde ABD Başkanı Trump'ı protesto eden bir insanlar...
ABD'nin New York eyaletinde aniden başlayan kar yağışının güldürdüğü yüzler arasında yeni evli bir çift de vardı...
7 yaşındaki Chanler Moore, Florida'da sörf yaparken davetsiz bir misafirle karşılaştır: Köpekbalığı!
Kuzey Kore lideri Kim Jong, İçişleri Bakanı Yardımcısı Pak Pong Ju ile birlikte bir açılış töreninde...
Moskova'da sergilenen, Rus sanatçı Alexey Sergienko ve Igor Rybakov'nun eseri olan "Para Tahtı x10" için 1.5 milyon dolar kullanıldı.
Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da bir araya gelen tarih meraklıları, asker kıyafetleri giyerek Napolyon'un zafer elde ettiği Austerlitz Savaşı'nı canlandırdı.
Bosna Ersek'te, Hırvatistan sınırında yer alan Bihac'taki mülteci kampında terlikleriyle buz tutmuş zeminde bekleyen bir göçmen...
Nepal'in Bariyarpur kentinde her 5 yılda bir düzenlenen 'Gadhimai Mela' festivali...