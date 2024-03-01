Dünyada her yıl 500 bin deprem gerçekleşiyor
Türkiye'de her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında Deprem Haftası kutlanıyor. Bu hafta, Türkiye'deki deprem riskinin farkındalığını artırmayı, halkı deprem hazırlığı konusunda bilinçlendirmeyi ve toplumu deprem risklerine karşı daha dirençli hale getirmeyi amaçlar. Depremlerin sıkça yaşandığı bir coğrafyada bulunan Türkiye'de, deprem bilinci ve hazırlığı oldukça önemlidir. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, dünyada her yıl yaklaşık 500 bin deprem meydana geliyor. Sismologlar bu depremlerin yalnızca yüzde 20'sinin insanlar tarafından hissedildiğini ve her yıl yaklaşık 100 depremin hasara yol açtığını belirtiyor.
Türkiye'de martın ilk haftası, deprem bilincinin oluşturulması ve olası afetlere karşı hazırlıklı olunması amacıyla çeşitli etkinliklerle "Deprem Haftası" olarak anılıyor. Tektonik, volkanik ve çöküntü olarak üçe ayrılan depremler, yer kabuğunda fay adı verilen kırıklarda meydana gelen hareketler sebebiyle oluşuyor.