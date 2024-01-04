Dünya'da Seçim yılı

Asya, Pasifik ve Uzak Doğu ülkelerinde 2024 yılının liderlik ve genel seçimlerin etkisinde geçmesi bekleniyor. Totelde 4,2 milyar seçmenin sandığa gideceği 2024'de seçim yapılacak bazı ülkeler.

Dünya'da Seçim yılı - 1

TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ 

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?
Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.

İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;

- Büyükşehir Belediye Başkanı

- İl Belediye Başkanı

- İlçe Belediye Başkanı

- Belde Belediye Başkanı

- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

- Mahalle muhtarları

- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.

DÜNYA HABERLERİ

Dünya'da Seçim yılı - 2

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

2024 Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlık seçimlerinin, 5 Kasım 2024 Salı günü gerçekleştirilmesi planlanıyor. Yapılacak başkanlık seçimi, ABD'nin 47. başkanını belirleyecek seçim olarak kayıtlara geçecek.

Seçmenlerin seçeceği Seçiciler kurulu, aralık ayında, başkanı ve başkan yardımcısını seçecek.

2024 ABD başkanlık seçimlerinin galibi 20 Ocak 2025 Pazartesi günü göreve başlayacak.

Dünya'da Seçim yılı - 3

HİNDİSTAN 

Dünyanın "en kalabalık demokrasisi" kabul edilen Hindistan'da, 950 milyon kayıtlı seçmen, genel seçimler için ülke genelinde 1 milyonu aşkın sandık merkezinde 1 Nisan-31 Mayıs arası oy kullanacak.

Başbakan Narendra Modi liderliğindeki Bharatiya Janata Partisi (BJP) üçüncü kez 5 yıllık bir dönem kazanmayı amaçlıyor.

Dünya'da Seçim yılı - 4

BANGLADEŞ

Bangladeş'te halk 7 Ocak'ta genel seçimler için sandık başına gidecek. 2018'deki son seçimde oyların yüzde 74,6'sını alan Başbakan Şeyh Hasina liderliğindeki iktidar partisi Awami League'nin 2024 seçimlerini kazanması bekleniyor.

Dünya'da Seçim yılı - 5

TAYVAN

Tayvan'da liderlik seçimleri 13 Ocak'ta düzenlenecek. Seçimde iktidardaki Demokratik İlerleme Partisi (DPP) adayı Lai Ching-te, Çin yanlısı Çin Milliyetçi Partisi (KMT/Kuomintag) adayı Hou Yu-ih ile Tayvan Halk Partisi (TPP) adayı Ko Wen-je yarışacak.

Dünya'da Seçim yılı - 6

ENDONEZYA

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, bazı hükümet kuruluşlarını, ülkenin mevcut başkenti Jakarta'dan, yeni başkent Nusantara'ya taşıyacak.

Widodo, resmi görev süresinin biteceği ekim ayı öncesinde, 17 Ağustos'ta "Endonezya Kurtuluş Günü" törenlerini yeni başkent Nusantara'da düzenlemeyi planlıyor.

Dünya'da Seçim yılı - 7

PAKİSTAN

Seçim Komisyonunun 22 Aralık 2023'teki açıklamasına göre ülkede genel seçimlerin 8 Şubat'ta düzenlenmesi planlanıyor.

Dünya'da Seçim yılı - 8

MEKSİKA

Kuzey Amerika ülkesi Meksika'da halk, başkanlık ve meclis seçimleri için 2 Haziran'da sandığa gidecek.

Tarihinde ilk kez iki kadın, ülkenin bir sonraki başkan adaylığı için yarışacak.

Dünya'da Seçim yılı - 9

RUSYA

Rusya'da 15-17 Mart'ta başkanlık seçimleri düzenlenecek. Devlet Başkanı Vladimir Putin, mart seçimlerinde aday olacağını açıkladı. Putin, seçilmesi halinde 5. kez koltuğa oturacak. Seçimde Putin haricinde 3 aday daha yarışacak. Kazanan mayısta görevi üstlenecek.

Dünya'da Seçim yılı - 10

GÜNEY AFRİKA CUMHURUİYETİ

1994'de yapılan ilk demokratik seçimlerden bu yana Afrika Ulusal Kongresi'nin(ANC)  iktidarda bulunduğu Güney Afrika'da 2024 seçimleri öncesi 7 muhalefet partisi ittifak kurma konusunda anlaştı.

Dünya'da Seçim yılı - 11

VENEZUELA

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, devlet başkanlığı seçimlerinin 2024 yılında barışçıl şekilde düzenleneceğini duyurmuştu. Seçimlerin 2024'ün ikinci yarsında yapılması planlanıyor.

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