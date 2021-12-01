Dünyada son 125 yılın en iyi 25 kitabı

'GONE WİTH THE WİND' (RÜZGAR GİBİ GEÇTİ) - MARGARET MİTCHELL

Margaret Mitchell'in 1936'da yayınlanan bu romanı her zaman en çok satan kitaplar arasında yer alırken, kitap tiyatro oyunları ve film olarak dünya çapında bir ün kazandı.