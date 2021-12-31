Dünyada yeni yıl coşkusu: Samoa, Kiribati, Yeni Zelanda ve Fiji 2022'ye "Merhaba" dedi

Dünya corona virüs pandemisi, yeni varyantlar, uluslararası çatışmalar ve ekonomik krizlerin hakim olduğu 2021'i geride bırakıyor. Pasifik'teki ada ülkeleri Samoa, Kiribati, Yeni Zelanda ve Fiji 2022'ye girdi. Omicron varyantının yükselişi nedeniyle kutlamalara gölge düşürürken, birçok insan yeni yılı sevinçle karşıladı.

Haberler - ntv.com.tr - AFP - Reuters - Anadolu Ajansı 31.12.2021 - 14:17 | Son Güncelleme : 31.12.2021 - 14:25

Dünyada yeni yıl coşkusu: Samoa, Kiribati, Yeni Zelanda ve Fiji 2022'ye "Merhaba" dedi - 1

Dünyada yılbaşı, ilk olarak Samoa ile Kiribati'ye bağlı Kiritimati Adası'nda (Christmas Adası) kutlandı. Adalar, Türkiye saatiyle (TSİ) 13.00'te 2022'ye "merhaba" dedi.

Dünyada yeni yıl coşkusu: Samoa, Kiribati, Yeni Zelanda ve Fiji 2022'ye "Merhaba" dedi - 2

Kiribati ve Samoa'nın ardından Yeni Zelanda ve Fiji de TSİ 14.00'te yeni yıla girdi.

Dünyada yeni yıl coşkusu: Samoa, Kiribati, Yeni Zelanda ve Fiji 2022'ye "Merhaba" dedi - 3

Bu ülkelerin ardından Avustralya TSİ 16.00'da 2022'ye "merhaba" diyecek

Dünyada yeni yıl coşkusu: Samoa, Kiribati, Yeni Zelanda ve Fiji 2022'ye "Merhaba" dedi - 4
Dünyada yeni yıl coşkusu: Samoa, Kiribati, Yeni Zelanda ve Fiji 2022'ye "Merhaba" dedi - 5

Öte yandan, 2022'Ye en son Güney Pasifik'teki Amerikan Samoası girecek.

Dünyada yeni yıl coşkusu: Samoa, Kiribati, Yeni Zelanda ve Fiji 2022'ye "Merhaba" dedi - 6
Dünyada yeni yıl coşkusu: Samoa, Kiribati, Yeni Zelanda ve Fiji 2022'ye "Merhaba" dedi - 7
Dünyada yeni yıl coşkusu: Samoa, Kiribati, Yeni Zelanda ve Fiji 2022'ye "Merhaba" dedi - 8
Dünyada yeni yıl coşkusu: Samoa, Kiribati, Yeni Zelanda ve Fiji 2022'ye "Merhaba" dedi - 9
Dünyada yeni yıl coşkusu: Samoa, Kiribati, Yeni Zelanda ve Fiji 2022'ye "Merhaba" dedi - 10
Dünyada yeni yıl coşkusu: Samoa, Kiribati, Yeni Zelanda ve Fiji 2022'ye "Merhaba" dedi - 11

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