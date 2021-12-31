Dünyada yeni yıl coşkusu: Samoa, Kiribati, Yeni Zelanda ve Fiji 2022'ye "Merhaba" dedi

Haberler - ntv.com.tr - AFP - Reuters - Anadolu Ajansı 31.12.2021 - 14:17 | Son Güncelleme : 31.12.2021 - 14:25
Dünyada yılbaşı, ilk olarak Samoa ile Kiribati'ye bağlı Kiritimati Adası'nda (Christmas Adası) kutlandı. Adalar, Türkiye saatiyle (TSİ) 13.00'te 2022'ye "merhaba" dedi.
Kiribati ve Samoa'nın ardından Yeni Zelanda ve Fiji de TSİ 14.00'te yeni yıla girdi.
Bu ülkelerin ardından Avustralya TSİ 16.00'da 2022'ye "merhaba" diyecek
Öte yandan, 2022'Ye en son Güney Pasifik'teki Amerikan Samoası girecek.