Dünyanın akciğerleri alarm veriyor: Amazonlardaki kayıp rekor seviyeye ulaştı

İnsan faaliyetleri ve küresel ısınma nedeniyle, dünyanın akciğerleri her geçen gün tükeniyor. Yetkililer, Amazonlar'daki orman kayıplarının yılın ilk yedi ayında rekor seviyeye ulaştığını açıkladı.

Haberler - NTV Haber 13.08.2022 - 16:01 | Son Güncelleme : 13.08.2022 - 16:02

Dünyanın akciğerleri alarm veriyor: Amazonlardaki kayıp rekor seviyeye ulaştı - 1

Dünyanın akciğerleri alarm veriyor. Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü verilerine göre ormansızlaşma, yılın ilk yedi ayında rekor seviyeye ulaştı.

Dünyanın akciğerleri alarm veriyor: Amazonlardaki kayıp rekor seviyeye ulaştı - 2

Ağaç kaybı, Ocak-Temmuz ayları arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 oranında arttı.

Dünyanın akciğerleri alarm veriyor: Amazonlardaki kayıp rekor seviyeye ulaştı - 3

Ormansızlaşma sadece Temmuz ayında toplam bin 487 kilometrekare olarak kayıtlara geçti.

Dünyanın akciğerleri alarm veriyor: Amazonlardaki kayıp rekor seviyeye ulaştı - 4

Yok olan alanın büyüklüğü ABD'nin  New York kentinin yedi katı büyüklüğünde...

Dünyanın akciğerleri alarm veriyor: Amazonlardaki kayıp rekor seviyeye ulaştı - 5

SORUMLUSU BOLSONARO MU?

Uzmanlar ve çevre aktivistleri, tahribatla ilgili Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yo sorumlu tutuyor. Bolsonaro,Amazonların tarıma ve madenciliğe açılmasını teşvik eden politikalarıyla eleştirilerin hedefindeydi.

Dünyanın akciğerleri alarm veriyor: Amazonlardaki kayıp rekor seviyeye ulaştı - 6

9 ülkeye yayılan Amazon Ormanlarının yüzde 60'ı Brezilya'da yer alıyor.

Dünyanın akciğerleri alarm veriyor: Amazonlardaki kayıp rekor seviyeye ulaştı - 7

Amazon ormanları yüksek miktarda karbon absorbe ettiği için küresel ısınmaya karşı dünyayı koruması açısından kritik önemde.

Dünyanın akciğerleri alarm veriyor: Amazonlardaki kayıp rekor seviyeye ulaştı - 8

Amazonlar'da 2020'nin Ağustos ayından 2021 yılının Temmuz ayına kadar 13 bin 235 kilometrekare orman yok olmuş, bu veri, son 15 yılın en yüksek kaybı olarak kayıtlara geçmişti.

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