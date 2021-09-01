Dünyanın en büyüğü: Endonezya’da ceset çiçeği olarak da bilinen 'Rafflesia arnoldii' açtı

ntv.com.tr 01.09.2021 - 16:19 | Son Güncelleme : 01.09.2021 - 16:27
Dünyadaki en büyük tek çiçeğe sahip olan ceset çiçeği açtı.
Bitki olmasına rağmen fotosentez yapmayan, kökü olmayan ve yaprağı olmayan ceset çiçeği (Rafflesia arnoldii), adını çürüyen ete benzeyen kokusundan alıyor.
Ceset çiçeği, en büyük haliyle çapının 1 metreye ulaşmasıyla dünyanın en büyük çiçeği olarak kabul ediliyor.
Yaydığı koku ile sinek gibi böcekleri kendine çekerek tozlaşmalarını sağlayan ceset çiçeği, Güneydoğu Asya'ya özgü bir çiçek olarak dikkat çekiyor.
Ceset çiçeği, Endonezya'da beyaz yasemin ve ay orkidesi ile birlikte üç ulusal çiçekten biri olarak kabul ediliyor.