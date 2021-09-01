Dünyanın en büyüğü: Endonezya’da ceset çiçeği olarak da bilinen 'Rafflesia arnoldii' açtı

Endonezya'nın Bengkulu kentinde bir evin bahçesinde ülkede nadir olarak görülen ve ulusal çiçek olarak kabul edilen” Rafflesia arnoldii” açtı. "Ceset çiçeği" olarak bilinen çiçek, adını çürümüş et kokusundan alıyor.

ntv.com.tr 01.09.2021 - 16:19 | Son Güncelleme : 01.09.2021 - 16:27

Dünyanın en büyüğü: Endonezya’da ceset çiçeği olarak da bilinen 'Rafflesia arnoldii' açtı - 1

Dünyadaki en büyük tek çiçeğe sahip olan ceset çiçeği açtı.

Dünyanın en büyüğü: Endonezya’da ceset çiçeği olarak da bilinen 'Rafflesia arnoldii' açtı - 2

Bitki olmasına rağmen fotosentez yapmayan, kökü olmayan ve yaprağı olmayan ceset çiçeği (Rafflesia arnoldii), adını çürüyen ete benzeyen kokusundan alıyor.

Dünyanın en büyüğü: Endonezya’da ceset çiçeği olarak da bilinen 'Rafflesia arnoldii' açtı - 3

Ceset çiçeği, en büyük haliyle çapının 1 metreye ulaşmasıyla dünyanın en büyük çiçeği olarak kabul ediliyor.

Dünyanın en büyüğü: Endonezya’da ceset çiçeği olarak da bilinen 'Rafflesia arnoldii' açtı - 4

Yaydığı koku ile sinek gibi böcekleri kendine çekerek tozlaşmalarını sağlayan ceset çiçeği, Güneydoğu Asya'ya özgü bir çiçek olarak dikkat çekiyor.

Dünyanın en büyüğü: Endonezya’da ceset çiçeği olarak da bilinen 'Rafflesia arnoldii' açtı - 5

Ceset çiçeği, Endonezya'da beyaz yasemin ve ay orkidesi ile birlikte üç ulusal çiçekten biri olarak kabul ediliyor.

Dünyanın en büyüğü: Endonezya’da ceset çiçeği olarak da bilinen 'Rafflesia arnoldii' açtı - 6
Çiçek ülkede resmi olarak, 1993 yılından itibaren ulusal "nadir çiçek" olarak tanınıyor.
Dünyanın en büyüğü: Endonezya’da ceset çiçeği olarak da bilinen 'Rafflesia arnoldii' açtı - 7
Dünyanın en büyüğü: Endonezya’da ceset çiçeği olarak da bilinen 'Rafflesia arnoldii' açtı - 8
Dünyanın en büyüğü: Endonezya’da ceset çiçeği olarak da bilinen 'Rafflesia arnoldii' açtı - 9
Dünyanın en büyüğü: Endonezya’da ceset çiçeği olarak da bilinen 'Rafflesia arnoldii' açtı - 10
Dünyanın en büyüğü: Endonezya’da ceset çiçeği olarak da bilinen 'Rafflesia arnoldii' açtı - 11
Dünyanın en büyüğü: Endonezya’da ceset çiçeği olarak da bilinen 'Rafflesia arnoldii' açtı - 12
Dünyanın en büyüğü: Endonezya’da ceset çiçeği olarak da bilinen 'Rafflesia arnoldii' açtı - 13
Dünyanın en büyüğü: Endonezya’da ceset çiçeği olarak da bilinen 'Rafflesia arnoldii' açtı - 14
Dünyanın en büyüğü: Endonezya’da ceset çiçeği olarak da bilinen 'Rafflesia arnoldii' açtı - 15
Dünyanın en büyüğü: Endonezya’da ceset çiçeği olarak da bilinen 'Rafflesia arnoldii' açtı - 16
Dünyanın en büyüğü: Endonezya’da ceset çiçeği olarak da bilinen 'Rafflesia arnoldii' açtı - 17
Dünyanın en büyüğü: Endonezya’da ceset çiçeği olarak da bilinen 'Rafflesia arnoldii' açtı - 18
Dünyanın en büyüğü: Endonezya’da ceset çiçeği olarak da bilinen 'Rafflesia arnoldii' açtı - 19
Dünyanın en büyüğü: Endonezya’da ceset çiçeği olarak da bilinen 'Rafflesia arnoldii' açtı - 20
Dünyanın en büyüğü: Endonezya’da ceset çiçeği olarak da bilinen 'Rafflesia arnoldii' açtı - 21
Dünyanın en büyüğü: Endonezya’da ceset çiçeği olarak da bilinen 'Rafflesia arnoldii' açtı - 22
Dünyanın en büyüğü: Endonezya’da ceset çiçeği olarak da bilinen 'Rafflesia arnoldii' açtı - 23
Dünyanın en büyüğü: Endonezya’da ceset çiçeği olarak da bilinen 'Rafflesia arnoldii' açtı - 24

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