Dünyanın en büyük beyaz elması müzayedede: 450 milyon liraya satılması bekleniyor

Fawcett, "Genellikle bu kadar büyük taşlarda, ağırlığı korumak için şeklin bir kısmını feda ediyorlar. Ancak, bu mükemmel simetrik armut biçimli bir form ve müzayedede satılan en nadir mücevherlerden biri” dedi

Güney Afrika'da çıkarılan "The Rock", eski sahibi tarafından Cartier markalı bir kolyeye takılmıştı. Beyaz bir elmas için önceki müzayede rekoru ise 2017'de satılan 163, 41 karatlık bir mücevhere aitti.