Dünyanın en büyük beyaz elması müzayedede: 450 milyon liraya satılması bekleniyor

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 09.05.2022 - 15:55
Christie's müzayede evinin her biri 200 karattan daha ağır olan iki taşı içeren satışının bir parçası olarak, bugüne kadar açık artırmaya çıkarılan en büyük beyaz elmas, bu hafta Cenevre'de çekicin altına girecek.
Christie's’in Cenevre'deki mücevher bölümünün başkanı Max Fawcett, abaca bir golf topu büyüklüğünde 228,31 karat armut biçimli bir taş olan "The Rock"ın 30 milyon (yaklaşık 450 milyon lira) dolara satılmasının beklendiğini söyledi.
Fawcett, "Genellikle bu kadar büyük taşlarda, ağırlığı korumak için şeklin bir kısmını feda ediyorlar. Ancak, bu mükemmel simetrik armut biçimli bir form ve müzayedede satılan en nadir mücevherlerden biri” dedi
Güney Afrika'da çıkarılan "The Rock", eski sahibi tarafından Cartier markalı bir kolyeye takılmıştı. Beyaz bir elmas için önceki müzayede rekoru ise 2017'de satılan 163, 41 karatlık bir mücevhere aitti.
Christie's ayrıca, müzayede gelirlerinin belirtilmeyen bir kısmı Cenevre merkezli Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) gidecek olan "Kızıl Haç Elması" adlı 205,07 karat sarı bir elması daha müzayedeye çıkaracak.
Tabanında Malta haçı bulunan mücevher, ilk olarak 1918'de Christie's tarafından, sakinlerin savaş çabalarına yardımcı olmak için değerli ev eşyalarını sattığı bir Londra müzayedesinde satılmıştı.12 bin 350 dolarlık gelir, İngiliz Kızıl Haç Derneği'ne yardımcı olmuştu.
Fawcett, taşın şimdi i7 milyon ila 10 milyon dolar arasında gelir getireceğini aktardı. Bir ICRC sözcüsü, satıştan elde edilen gelirin bir kısmının çatışmalardan etkilenen insanlara temiz su getirmeye harcanacağını söyledi.