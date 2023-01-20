Dünyanın en büyük kara kurbağası bulundu: Zehir saçarak önüne geleni yiyor

Avustralya Çevre ve Bilim Departmanı’na göre, bazı kamış kurbağalarının neredeyse Toadzilla'ya rakip olacak kadar büyüdüğü biliniyor, ancak onun ağırlığının örnekleri nadir.

Gray, "Kaç yaşında olduğundan emin değilim, ancak kamış kurbağaları vahşi doğada 15 yıla kadar yaşayabilir. Onu milli parktan çıkardığımız için mutluyuz” dedi.