Dünyanın en büyük kara kurbağası bulundu: Zehir saçarak önüne geleni yiyor

Avustralya’nın Queensland eyaletindeki bir milli parkta 2,7 kg ağırlığında dev bir kamış kurbağası bulundu. Toadzilla olarak adlandırılan 25 cm uzunluğundaki hayvanın, ortalama bir kamış kurbağasından 6 kat daha büyük olduğu belirtildi. Yetkililer, oldukça zehirli olan hayvanın önüne çıkan her şeyi yediğini söyledi. Guinnes Rekorlar Kitabı'na göre, dünyanın en büyük kara kurbağası ünvanı ise 1991'de kayıtlara geçen 2,65 kg'lık bir evcil kurbağaya ait.

Dünyanın en büyük kara kurbağası bulundu: Zehir saçarak önüne geleni yiyor - 1

Avustralya'daki park bekçileri dünyanın en büyük kamış kurbağası buldu ve hayvana "Toadzilla" adını verdi. İsim için ünlü ABD yapımı canavar filmi "Godzilla" ve İngilizce kurbağa anlamaına gelen "toad" kilmeleri birleştirildi.  Queensland Çevre ve Bilim Departmanı'na göre Korucu Kylee Gray, geçen hafta Conway Ulusal Parkı'nda yolunu kesen bir yılan yüzünden aracından inmek zorunda kaldı ve Toadzilla'yı gördü.

Dünyanın en büyük kara kurbağası bulundu: Zehir saçarak önüne geleni yiyor - 2

AĞZINA SIĞAN HER ŞEYİ YİYOR

Gray, "Eğilip kamış  kurbağasını  yakaladım. Onun ne kadar büyük ve ağır olduğuna inanamadım. Boyutu nedeniyle dişi olduğuna inanıyoruz ve dişi kamış kurbağaları erkeklerden daha büyük oluyor. Bu büyüklükteki bir kamış kurbağası, ağzına sığdırabildiği her şeyi yer; buna böcekler, sürüngenler ve küçük memeliler de dahildir" dedi.

Dünyanın en büyük kara kurbağası bulundu: Zehir saçarak önüne geleni yiyor - 3

Gray, Toadzilla’nın ortalama bir kamış kurbağasından 6 kat daha fazla ağır olduğunu söyledi. Dev kamış kurbağasının ağırlığı 2,7 kilogram, boyu ise 25 santimetre olarak ölçüldü. 

Dünyanın en büyük kara kurbağası bulundu: Zehir saçarak önüne geleni yiyor - 4

HÜKÜMET TARAFINDAN ZARARLI VE İSTİLACI BİR TÜR OLARAK KABUL EDİLİYORLAR

Diğer taraftan, kamış kurbağalarının anavatanını Güney ve Orta Amerika oluştuyor. Ancak 1935 yılında Queensland’de şeker kamışı mahsüllerini yok eden bir böcek istilası ortaya çıkınca, bilimsel olarak Rhinella marina olarak adlandırılan 2 bin 400 tane kamış kurbağası Avustralya’ya getirildi. Yaklaşık 90 yıl içinde ülkedeki kamış kurbağalarının sayısı 200 milyona ulaşırken, hayvanlar hükümet tarafından zararlı ve istilacı bir tür olarak kabul edilmeye başlandı. 

Dünyanın en büyük kara kurbağası bulundu: Zehir saçarak önüne geleni yiyor - 5

OLDUKÇA ZEHİRLİ

Bununla birlikte, kamış kurbağaları zehirli olduğu ve Avustralya’da bir yırtıcısı bulunmadığından diğer türlerin yok olmasına neden oluyor.  Bu hayvanlar kışkırtıldıklarında omuzlarındaki bezlerden zehir yayıyorlar ve çoğu hayvanın kamış kurbağasının zehrinden sağ çıkması mümkün değil.

Dünyanın en büyük kara kurbağası bulundu: Zehir saçarak önüne geleni yiyor - 6

Avustralya Çevre ve Bilim Departmanı’na göre, bazı kamış kurbağalarının  neredeyse Toadzilla'ya rakip olacak kadar büyüdüğü biliniyor, ancak onun ağırlığının örnekleri nadir.

Gray, "Kaç yaşında olduğundan emin değilim, ancak kamış kurbağaları vahşi doğada 15 yıla kadar yaşayabilir. Onu milli parktan çıkardığımız için mutluyuz” dedi.

Dünyanın en büyük kara kurbağası bulundu: Zehir saçarak önüne geleni yiyor - 7

ÖTENAZİ YAPILDI

Ancak Toadzilla daha fazla büyümeyecek. Çevre ve Bilim Departmanı, Toadzilla'nın türü resmi olarak haşere olarak belirlendiği için kurbağaya ötenazi yapıldığını açıkladı. Kurum ayrıca, Toadzilla’nın cesedinin  kurbağayı almakla ilgilendiğini ifade eden Queensland Müzesi'ne bağışlanabileceğini belirtti. 

Dünyanın en büyük kara kurbağası bulundu: Zehir saçarak önüne geleni yiyor - 8

REKOR EVCİL BİR KURBAĞAYA AİT

Öte yandan, Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na göre, şimdiye kadar bilinen en büyük kara kurbağası, 1991 yılında kayıtlara geçen İsveç'teki Prinsen (Prens) adlı evcil bir hayvandı.

Dünyanın en büyük kara kurbağası bulundu: Zehir saçarak önüne geleni yiyor - 9

Prinsen’in ağırlığı 2,65 kilogram olarak ölçülmüştü.

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