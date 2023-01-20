Dünyanın en büyük kara kurbağası bulundu: Zehir saçarak önüne geleni yiyor

Avustralya'daki park bekçileri dünyanın en büyük kamış kurbağası buldu ve hayvana "Toadzilla" adını verdi. İsim için ünlü ABD yapımı canavar filmi "Godzilla" ve İngilizce kurbağa anlamaına gelen "toad" kilmeleri birleştirildi. Queensland Çevre ve Bilim Departmanı'na göre Korucu Kylee Gray, geçen hafta Conway Ulusal Parkı'nda yolunu kesen bir yılan yüzünden aracından inmek zorunda kaldı ve Toadzilla'yı gördü.
Gray, "Eğilip kamış kurbağasını yakaladım. Onun ne kadar büyük ve ağır olduğuna inanamadım. Boyutu nedeniyle dişi olduğuna inanıyoruz ve dişi kamış kurbağaları erkeklerden daha büyük oluyor. Bu büyüklükteki bir kamış kurbağası, ağzına sığdırabildiği her şeyi yer; buna böcekler, sürüngenler ve küçük memeliler de dahildir" dedi.
Gray, Toadzilla’nın ortalama bir kamış kurbağasından 6 kat daha fazla ağır olduğunu söyledi. Dev kamış kurbağasının ağırlığı 2,7 kilogram, boyu ise 25 santimetre olarak ölçüldü.
Diğer taraftan, kamış kurbağalarının anavatanını Güney ve Orta Amerika oluştuyor. Ancak 1935 yılında Queensland’de şeker kamışı mahsüllerini yok eden bir böcek istilası ortaya çıkınca, bilimsel olarak Rhinella marina olarak adlandırılan 2 bin 400 tane kamış kurbağası Avustralya’ya getirildi. Yaklaşık 90 yıl içinde ülkedeki kamış kurbağalarının sayısı 200 milyona ulaşırken, hayvanlar hükümet tarafından zararlı ve istilacı bir tür olarak kabul edilmeye başlandı.
Bununla birlikte, kamış kurbağaları zehirli olduğu ve Avustralya’da bir yırtıcısı bulunmadığından diğer türlerin yok olmasına neden oluyor. Bu hayvanlar kışkırtıldıklarında omuzlarındaki bezlerden zehir yayıyorlar ve çoğu hayvanın kamış kurbağasının zehrinden sağ çıkması mümkün değil.
Avustralya Çevre ve Bilim Departmanı’na göre, bazı kamış kurbağalarının neredeyse Toadzilla'ya rakip olacak kadar büyüdüğü biliniyor, ancak onun ağırlığının örnekleri nadir.
Gray, "Kaç yaşında olduğundan emin değilim, ancak kamış kurbağaları vahşi doğada 15 yıla kadar yaşayabilir. Onu milli parktan çıkardığımız için mutluyuz” dedi.
Ancak Toadzilla daha fazla büyümeyecek. Çevre ve Bilim Departmanı, Toadzilla'nın türü resmi olarak haşere olarak belirlendiği için kurbağaya ötenazi yapıldığını açıkladı. Kurum ayrıca, Toadzilla’nın cesedinin kurbağayı almakla ilgilendiğini ifade eden Queensland Müzesi'ne bağışlanabileceğini belirtti.
Öte yandan, Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na göre, şimdiye kadar bilinen en büyük kara kurbağası, 1991 yılında kayıtlara geçen İsveç'teki Prinsen (Prens) adlı evcil bir hayvandı.
Prinsen’in ağırlığı 2,65 kilogram olarak ölçülmüştü.