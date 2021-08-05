Dünyanın en büyük lastik mezarlığında yangın: Zehirli dumanlar uzaydan görüldü

ntv.com.tr 05.08.2021 - 11:08
Kuveyt’te yer alan dünyanın en büyük lastik mezarlığında yangın çıktı.
El Cehra şehrinde bulunan ve içerisinde yaklaşık 7 milyon lastiğin bulunduğu alanda çıkan yangın sonrasında çıkan zehirli siyah duman bölgeyi kapladı.
Dünyanın en büyük lastik mezarlığı olarak bilinen 25 bin metrekarelik alanda çıkan yangın sonrası bölge sakinleri lastiklerin 30 yıl içerisinde toplandığını söyledi.
Lastiklerin hem Kuveyt'ten hem de götürülmeleri için para ödeyen diğer ülkelerden geldiği belirtilirken, lastikleri bu alana bırakan dört şirketin lastikler üzerinden önemli bir miktar kazandığı aktarıldı.
Yerel halk, sıcaklığın 50 santigrat dereceye yükseldiği Kuveyt’te bu tür yanıcı maddelerin toplanmasının nedenini anlamadıklarını belirtti.
Ülkede 2012 yılında, başka bir Kuveyt lastik mezarlığında çıkan yangında beş milyon lastik ateşe verilmişti.
Yanan lastikler sonrası rüzgarın da etkisiyle birlikte zehirli dumanların Kuveyt Körfezi boyunca yayıldığı ve yerel halkın durumdan etkilendiği bildirildi.
Kullanılmış lastiklerin atılması birçok ülke için sorun olmaya devam ediyor.
Lastiklerin yanması, havaya kanserojen dioksinler yayıyor ve bu durumun sonrasında başta astım olmak üzere sağlık sorunlarını tetiklenebiliyor.