Dünyanın en büyük safir taşı bir evin arka bahçesinde bulundu: 100 milyon dolar değerinde

400 MİLYON YIL ÖNCE OLUŞTU

Aynı zamanda Sri Lanka, dünyadaki safir ve diğer değerli taşların önde gelen ihracatçılarından biri. Geçen yıl ülke mücevher ve kesme elmas ihracatından yaklaşık yarım milyar dolar kazandı.

Gemolog Dr. Gamini Zoysa, "Daha önce hiç bu kadar büyük bir örnek görmemiştim. Bu taş muhtemelen 400 milyon yıl önce oluştu" dedi.