Dünyanın en büyük ve en pahalı yatı Pangeos geliyor: 550 metre uzunluğunda

İtalyan bir mimarlık şirketi, dünyanın en pahalı yat konseptini tanıttı. Aynı zamanda, dünyadaki en büyük yüzen yapı olma özelliğine sahip olan terayat, adını 335 milyon yıl öncesine kadar var olan bir süper kıta olan Pangea'dan aldı. Dev bir kaplumbağa şeklinde tasarlanan ve içerisinde AVM’lerden restoranlara, plazalardan evlere kadar birçok yapıyı içerecek olan yapının maliyeti ise 8 milyar dolar...

Dünyanın en büyük ve en pahalı yatı Pangeos geliyor: 550 metre uzunluğunda - 1

Süper, mega ve gigayatlardan daha büyük olan gemilere terayat adı veriliyor.

Dünyanın en büyük ve en pahalı yatı Pangeos geliyor: 550 metre uzunluğunda - 2

Lazzarini adlı bir şirket şimdi son derece lüks ve bir o kadar da pahalı olan yeni bir terayat konsepti üzerinde çalıştığını duyurdu.

Dünyanın en büyük ve en pahalı yatı Pangeos geliyor: 550 metre uzunluğunda - 3

ADINI PANGEA'DAN ALDI

Pangeos adı verilen yapının isminin 335 milyon yıl önce var olan bir süper kıta olan Pangea'dan esinlenerek konulduğu belirtildi.

Dünyanın en büyük ve en pahalı yatı Pangeos geliyor: 550 metre uzunluğunda - 4

Şirketten yapılan açıklamada, şimdiye kadar yapılmış en büyük yüzer yapı olacak olan geminin  550 metre uzunluğunda ve 610 metre genişliğinde olacağı belirtildi.

Dünyanın en büyük ve en pahalı yatı Pangeos geliyor: 550 metre uzunluğunda - 5

Lazzarini'ye göre tam bir "yüzen şehir" olan terayat, oteller, alışveriş merkezleri, parklar ve hatta daha küçük gemiler ve uçaklar için limanlara sahip olacak.

Dünyanın en büyük ve en pahalı yatı Pangeos geliyor: 550 metre uzunluğunda - 6

SUUDİ ARABİSTAN'DA İNŞA EDİLECEK

Diğer taraftan şirket tarafından,  kaplumbağa şeklinde tasarlanacak olan yapının Suudi Arabistan'da inşa edileceği ve Cidde'nin kuzeyindeki Kral Abdullah Limanı'ndan bir alanın inşaat işin seçildiği ifade edildi.

Dünyanın en büyük ve en pahalı yatı Pangeos geliyor: 550 metre uzunluğunda - 7

Lazzarini, son olarak terayatın inşaatının 2033 yılında tamamlanabileceğini aktardı.

Dünyanın en büyük ve en pahalı yatı Pangeos geliyor: 550 metre uzunluğunda - 8

İşte dünyanın en büyük yat konseptinden kareler...

Dünyanın en büyük ve en pahalı yatı Pangeos geliyor: 550 metre uzunluğunda - 9
Dünyanın en büyük ve en pahalı yatı Pangeos geliyor: 550 metre uzunluğunda - 10
Dünyanın en büyük ve en pahalı yatı Pangeos geliyor: 550 metre uzunluğunda - 11
Dünyanın en büyük ve en pahalı yatı Pangeos geliyor: 550 metre uzunluğunda - 12
Dünyanın en büyük ve en pahalı yatı Pangeos geliyor: 550 metre uzunluğunda - 13
Dünyanın en büyük ve en pahalı yatı Pangeos geliyor: 550 metre uzunluğunda - 14
Dünyanın en büyük ve en pahalı yatı Pangeos geliyor: 550 metre uzunluğunda - 15
Dünyanın en büyük ve en pahalı yatı Pangeos geliyor: 550 metre uzunluğunda - 16
Dünyanın en büyük ve en pahalı yatı Pangeos geliyor: 550 metre uzunluğunda - 17
Dünyanın en büyük ve en pahalı yatı Pangeos geliyor: 550 metre uzunluğunda - 18
Dünyanın en büyük ve en pahalı yatı Pangeos geliyor: 550 metre uzunluğunda - 19
Dünyanın en büyük ve en pahalı yatı Pangeos geliyor: 550 metre uzunluğunda - 20
Dünyanın en büyük ve en pahalı yatı Pangeos geliyor: 550 metre uzunluğunda - 21
Dünyanın en büyük ve en pahalı yatı Pangeos geliyor: 550 metre uzunluğunda - 22

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