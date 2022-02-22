Dünyanın en büyük yolcu gemisi suya iniyor

Eyfel Kulesi’nden daha uzun boyutuyla dünyanın en büyük yolcu gemisi olan “Wonder of the Seas”, suya inmeye hazırlanıyor. 4 Mart’ta ABD, Florida’dan Karayipler’e ilk yolculuğunu gerçekleştirecek olan 362 metrelik dev gemi, 18 güvertesi, 6 bin 988 yolcu ve 2 bin 300 mürettebat kapasitesiyle öne çıkıyor.

Haberler - ntv.com.tr 22.02.2022 - 10:55

Dünyanın en büyük yolcu gemisi suya iniyor - 1

Geçtiğimiz ay yapımı tamamlanan dünyanın en büyük yolcu gemisi “Wonder of the Seas”, suya inmeye hazırlanıyor.

Dünyanın en büyük yolcu gemisi suya iniyor - 2

362 metre uzunluğundaki geminin ilk yolculuğuna 4 Mart’ta çıkacağı belirtilirken dev geminin ABD, Florida’dan 'e gideceği belirtildi.

Dünyanın en büyük yolcu gemisi suya iniyor - 3

Eyfel Kulesi’nden daha uzun olan 18 güverteli yolcu gemisi, Fransa'nın Saint-Nazaire kentindeki Chantiers de l'Atlantique tersanesinde inşa edilirken, 6 bin 988 misafir ve 2 bin 300 mürettebat kapasitesiyle dünyanın en büyük gemisi haline geldi.

Dünyanın en büyük yolcu gemisi suya iniyor - 4

İlk yolculuk ile ilgili konuşan geminin operasyon başkan yardımcısı Mark Tamis, "Dünyanın dört bir yanından misafirlere, altı yıllık bir sürecin ardından Wonder of the Seas ve onun birinci sınıf özelliklerini tanıtmaktan heyecan duyuyoruz" dedi.

Dünyanın en büyük yolcu gemisi suya iniyor - 5

Tamis, "Planlamadan teslimata kadar, şirket genelindeki uzmanlığımızı kullandık ve gerçekten hayranlık uyandıran bir şey yaratmak için misafirimizin önerilerini ve geri bildirimlerini birleştirdik" ifadelerini kullandı.

Dünyanın en büyük yolcu gemisi suya iniyor - 6

Geminin, Mayıs ayında Barcelona ve Roma'dan Batı Akdeniz turları başlamadan önce, Mart ayında Fort Lauderdale, Florida'dan Karayipler'e beş ila yedi gecelik yolculuklar yapmaya başlayacağı vurgulandı.

Dünyanın en büyük yolcu gemisi suya iniyor - 7

Wonder of the Seas, biri 20 binden fazla çiçek içeren sekiz mahalleden oluşurken ve gemideki özellikler arasında denizdeki en yüksek kaydırağının yanı sıra 10 katlı yüksek bir çelik halat ve havuz başı büyük bir sinema ekranı bulunuyor.

Dünyanın en büyük yolcu gemisi suya iniyor - 8

Tamis, "Misafirlere gerçekten olağanüstü bir deneyim yaşatmak için en iyi ve en yenilikçi gemileri sunmaktan her zaman kendimizle gurur duyduk” şeklinde konuştu.

Dünyanın en büyük yolcu gemisi suya iniyor - 9

Geminin başlangıçta 2021'de teslim edilmesi planlanıyordu, ancak bu, küresel pandeminin neden olduğu gecikmeler nedeniyle ertelenirken, kruvaziyer endüstrisi, Covid-19'un bir sonucu olarak son iki yılda sürekli aksamalarla karşı karşıya kaldı.

Dünyanın en büyük yolcu gemisi suya iniyor - 10
Dünyanın en büyük yolcu gemisi suya iniyor - 11
Dünyanın en büyük yolcu gemisi suya iniyor - 12

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