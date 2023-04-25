Dünyanın en derin ikinci mavi deliği keşfedildi: "Taam ja" binlerce yıllık sırları ortaya çıkardı

Bilim insanları Meksika'nın Yucatan Yarımadası açıklarında “Taam ja” adı verilen dünyanın en derin ikinci mavi deliğini keşfettiklerini duyurdu. Yeni keşif, düşük oksijenli ortama adapte olmuş canlıların sırlarını ortaya çıkardı ve binlerce yıl önce yaşamın nasıl olduğuna dair bir bakış açısı sundu.

Dünyanın en derin ikinci mavi deliği keşfedildi: "Taam ja" binlerce yıllık sırları ortaya çıkardı - 1

Meksika'nın Yucatan Yarımadası açıklarında bir grup bilim insanı, Güney Çin Denizi'ndeki Ejderha Deliği'nden sonra dünyanın bilinen en derin ikinci mavi deliğini keşfetti. 

DÜNYA HABERLERİ

Dünyanın en derin ikinci mavi deliği keşfedildi: "Taam ja" binlerce yıllık sırları ortaya çıkardı - 2

Mavi deliğe, Maya dilinde "derin su" anlamına gelen “Taam ja” adı verildi.

Dünyanın en derin ikinci mavi deliği keşfedildi: "Taam ja" binlerce yıllık sırları ortaya çıkardı - 3

275 METRE DERİNLİĞE SAHİP

Frontiers In Marine adlı bilimsel dergide yayınlanan çalışmanın yazarları, Chetumal Körfezi'nde yer alan Taam ja’nın yaklaşık 275 metrelik bir derinliğe ve 45 kilometre karelik bir alana sahip olduğunu belirtti. 

Dünyanın en derin ikinci mavi deliği keşfedildi: "Taam ja" binlerce yıllık sırları ortaya çıkardı - 4

Diğer taraftan, araştırmacılar mavi deliklerin okyanus tabanına oyulmuş antik kireçtaşı mağaralarına ev sahipliği yaptığını açıkladı.

Dünyanın en derin ikinci mavi deliği keşfedildi: "Taam ja" binlerce yıllık sırları ortaya çıkardı - 5

.Bilim insanları, suya düşen ağaç dalları  ve yapraklardan kaynaklanan ölü bakteri birikimi nedeniyle, bu iç mavi deliklerin siyah görünümlü ve ışıktan yoksun olduğunu belirtti. 

Dünyanın en derin ikinci mavi deliği keşfedildi: "Taam ja" binlerce yıllık sırları ortaya çıkardı - 6

Ancak, yüzeyden bakıldığında bataklıktan başka bir şey gibi görünmeyen mavi deliklerin, altlarında binlerce yıllık bir dünyaya ev sahipliği yaptığı kaydedildi.

Dünyanın en derin ikinci mavi deliği keşfedildi: "Taam ja" binlerce yıllık sırları ortaya çıkardı - 7

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nda (USGS) kıyı jeoloğu olan Christopher G. Smith, "Mavi delikler  tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak, bu devasa boşluklar düşük oksijenli ortama uyum sağlamış canlılarla dolup taşıyor."

Dünyanın en derin ikinci mavi deliği keşfedildi: "Taam ja" binlerce yıllık sırları ortaya çıkardı - 8

"İndigo kraterinin duvarları suyu gelgitlerden koruyor ve bu da burayı deniz yaşamının gelişmesi için ideal bir nokta haline getiriyor. Mavi delikler binlerce yıl önce yaşamın nasıl olduğuna dair bir görünüm sunabilir ve hatta diğer gezegenlerdeki yaşam hakkında bilgi sağlayabilir.” diye konuştu.

Dünyanın en derin ikinci mavi deliği keşfedildi: "Taam ja" binlerce yıllık sırları ortaya çıkardı - 9
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