Dünyanın en derin ikinci mavi deliği keşfedildi: "Taam ja" binlerce yıllık sırları ortaya çıkardı

"İndigo kraterinin duvarları suyu gelgitlerden koruyor ve bu da burayı deniz yaşamının gelişmesi için ideal bir nokta haline getiriyor. Mavi delikler binlerce yıl önce yaşamın nasıl olduğuna dair bir görünüm sunabilir ve hatta diğer gezegenlerdeki yaşam hakkında bilgi sağlayabilir.” diye konuştu.