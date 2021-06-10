Dünyanın en eski mağara resmi küresel ısınma nedeniyle yok olmak üzere

Endonezya'nın Sulawesi adasındaki bir kireçtaşı mağarasında bulunan dünyanın en eski mağara resmi küresel ısınma nedeniyle çürüyor. 45 bin 500 yıllık olduğu düşünülen resim hikaye anlatımının bilinen en eski örneği olarak kabul edilirken, uzmanlar insanlığın en önemli miraslarını kurtarmak için zamana karşı yarışıyor.

NTV - Reuters 10.06.2021 - 16:26

Dünyanın en eski mağara resmi küresel ısınma nedeniyle yok olmak üzere - 1
Dünyanın en eski mağara resmi iklim değişikliği nedeniyle hızla çürüyor. Uzmanlar, Endonezya'daki paha biçilmez tarih öncesi sanat eserlerini korumanın yollarını bulmak için zamanla yarışıyor.
Dünyanın en eski mağara resmi küresel ısınma nedeniyle yok olmak üzere - 2

45 BİN 500 YILLIK

Endonezya'nın Sulawesi adasındaki bir kireçtaşı mağarasında 2017'de bulunan resim, hikaye anlatımının bilinen en eski örneği olarak kabul ediliyor ve 45 bin 500 yıllık olduğu tahmin ediliyor.

Ancak, son yıllarda uzmanlar hayvanları, el desenlerini ve avcı insan figürleri betimleyen mağaradaki Pleistosen kaya sanatının yavaş yavaş silindiğini keşfetti.
Dünyanın en eski mağara resmi küresel ısınma nedeniyle yok olmak üzere - 3

ARTAN SICAKLIKLAR TABAKLARIN SOYULMASINA NEDEN OLUYOR

Endonezyalı ve Avustralyalı uzmanların yürüttüğü çalışmaya göre bu durumun nedenlerinden biri mağaranın duvarlarının iklim değişikliğine bağlı olarak dökülmeye başlaması...

Nayıs ayında, Scientific Reports adlı bilimsel dergide yayınlanan araştırmada artan hava sıcaklıklarının Maros-Pangkep bölgelerindeki mağaralarda dökülme sürecini hızlandırdığına dikkat çekildi.
Dünyanın en eski mağara resmi küresel ısınma nedeniyle yok olmak üzere - 4

Uzmanlar, insan davranışlarının bu ciddi zarara neden olan başka bir faktör olduğuna dikkat çekiyor.

Araştırmacılardan, Bashan Burhan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Küresel ısınmanın etkisi çok şiddetli ve resimleri yok edecek. Tabii ki bizim için büyük bir kayıp çünkü bu atalarımızın muhteşem bir eseri. Sahada karşılaştığımız en büyük hasar soyulma olayı. Mağara duvarındaki resmi oluşturan pigment soyuluyor. Aynı zamanda pigmentin bağlı olduğu taş yüzey de soyuluyor" dedi. 

Dünyanın en eski mağara resmi küresel ısınma nedeniyle yok olmak üzere - 5
Öte yandan, arkeologların mağara duvarındaki tuz kristali oluşumu ve organizma büyümesinin koşullarını izlemek için çok sıkı bir çalışma yapması gerektiği belirtiliyor.
Dünyanın en eski mağara resmi küresel ısınma nedeniyle yok olmak üzere - 6

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