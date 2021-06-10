Dünyanın en eski mağara resmi küresel ısınma nedeniyle yok olmak üzere

Uzmanlar, insan davranışlarının bu ciddi zarara neden olan başka bir faktör olduğuna dikkat çekiyor.

Araştırmacılardan, Bashan Burhan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Küresel ısınmanın etkisi çok şiddetli ve resimleri yok edecek. Tabii ki bizim için büyük bir kayıp çünkü bu atalarımızın muhteşem bir eseri. Sahada karşılaştığımız en büyük hasar soyulma olayı. Mağara duvarındaki resmi oluşturan pigment soyuluyor. Aynı zamanda pigmentin bağlı olduğu taş yüzey de soyuluyor" dedi.