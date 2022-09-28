Dünyanın en gizli müzesi (CIA'in gizli operasyonları sergileniyor)

ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA, genel merkez içindeki müzenin kapılarını gazetecilere açtı. Müzede gizli operasyonlarda kullanılan malzemeler sergileniyor.

Dünyanın en gizli müzesi (CIA'in gizli operasyonları sergileniyor) - 1

Burası belki de dünyanın en sıradışı müzesi. Yürütülen gizli operasyonlarla ilgili objeler sergide yer alıyor.

Dünyanın en gizli müzesi (CIA'in gizli operasyonları sergileniyor) - 2

Müze, ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın CIA'in  Virginia'daki genel merkezinin içinde yer alıyor.

Dünyanın en gizli müzesi (CIA'in gizli operasyonları sergileniyor) - 3

Müze halkın ziyaretine kapalı. Sadece CIA çalışanları veya özel konukların gezmesine izin veriliyor. Son olarak CIA, kuruluşunun 75'inci yıldönümü dolasıyla müzenin kapılarını gazetecilere açtı.

Dünyanın en gizli müzesi (CIA'in gizli operasyonları sergileniyor) - 4

Müzede Usame bin Ladin öldürüldüğünde üzerinde bulunan silahın yanısıra Saddam Hüseyin'in deri ceketi de yer alıyor.

Dünyanın en gizli müzesi (CIA'in gizli operasyonları sergileniyor) - 5

Usame bin Ladin'in öldürüldüğü Abbottabad'daki bina kompleksin modeli de sergilenenler arasında.

Dünyanın en gizli müzesi (CIA'in gizli operasyonları sergileniyor) - 6

Model, dönemin ABD Başkanı Obama'ya 2011 yılında gösterilmiş, Obama bu makete bakarak baskına onay vermişti.

Dünyanın en gizli müzesi (CIA'in gizli operasyonları sergileniyor) - 7

30 Temmuz'daysa Afganistan'ın başkenti Kabil'de yeni El-Kaide lideri Eymen El-Zevahiri'nin bulunduğu kompleks hedef alınmıştı.

Dünyanın en gizli müzesi (CIA'in gizli operasyonları sergileniyor) - 8
Dünyanın en gizli müzesi (CIA'in gizli operasyonları sergileniyor) - 9

Operasyona onay vermesi için Biden'a bu kompleksin modeli gösterilmişti. İşte o model de müzeye kondu.

Dünyanın en gizli müzesi (CIA'in gizli operasyonları sergileniyor) - 10

Müzenin terörle mücadele ve özel operasyonlar için ayrılan bölümleri bulunuyor.

Dünyanın en gizli müzesi (CIA'in gizli operasyonları sergileniyor) - 11

Müzeyi ziyaret edenlerin sayısıysa gizli tutuluyor. Ziyaretçiler arasında Amerikan kongresi üyeleri, diğer istihbarat kurumlarının çalışanları ve yabancı yetkililer yer alıyor.

Dünyanın en gizli müzesi (CIA'in gizli operasyonları sergileniyor) - 12

CIA, müzedeki bazı objeleri online olarak görülebilir hale getirmeyi planlıyor.

Dünyanın en gizli müzesi (CIA'in gizli operasyonları sergileniyor) - 13
Dünyanın en gizli müzesi (CIA'in gizli operasyonları sergileniyor) - 14
Dünyanın en gizli müzesi (CIA'in gizli operasyonları sergileniyor) - 15
Dünyanın en gizli müzesi (CIA'in gizli operasyonları sergileniyor) - 16
Dünyanın en gizli müzesi (CIA'in gizli operasyonları sergileniyor) - 17
Dünyanın en gizli müzesi (CIA'in gizli operasyonları sergileniyor) - 18
Dünyanın en gizli müzesi (CIA'in gizli operasyonları sergileniyor) - 19
Dünyanın en gizli müzesi (CIA'in gizli operasyonları sergileniyor) - 20
Dünyanın en gizli müzesi (CIA'in gizli operasyonları sergileniyor) - 21

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