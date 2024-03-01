"Dünyanın en güçlü adamı" olmak kolay değil! Game Of Thrones'un Dağ'ı 8 bin kalorilik diyetini anlattı
Game of Thrones'da "Dağ" karakteriyle olarak tanınan Hafthor Bjornsson, fiziğini nasıl koruduğunu açıkladı. Eski "Dünyanın En Güçlü Adamı" günde 8 bin kalori aldığını söyledi.
Sevilen dizi Game Of Thrones'da "Dağ" karakterine hayat 35 yaşındaki eski "Dünyanın En Güçlü Adamı" Hafthor Bjornsson, üç öğün yemek ve üç ara öğünle günde 8 bin kalori aldığını açıkladı.
2.05 boyundaki 192 kilo ağırlığında İzlanda vatandaşı adam bu kalorilerin yapısını korumak için hayati önem taşıdığını söyledi.