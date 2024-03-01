"Dünyanın en güçlü adamı" olmak kolay değil! Game Of Thrones'un Dağ'ı 8 bin kalorilik diyetini anlattı

Kalori miktarı kadınlar için günde 2 bin , erkekler için günde 2 bin 500 kalori olarak öneriliyor. Hafthor Bjornsson ise bu öneriden çok uzak, ancak 2018 yılında Dünyanın En Güçlü Adamı unvanını aldığı dönem şimdi aldığından 2 bin kalori daha fazla alıyordu.



Bjornsson'un diyeti, 2018'den 2020'ye kadar üç kez kazandığı "2024 Arnold Strongman Classic" yarışması için uyguladığı antrenman rejiminin bir parçası.



Başlangıçta İzlanda'nın basketbol takımında oyanyan adam, ayak bileği sakatlığı geçirdikten sonra 2006 yılında ağırlık kaldırmaya başladı.



O zamandan beri İzlanda'nın strongman yarışmasını dokuz yıl üst üste kazandı ve 2018'e kadar "Dünyanın En Güçlü Adamı" unvanını elinde tuttu.



Bjornsson, "Arnold Strongman" yarışmasını üç kez, "Avrupa Strongman" yarışmasını beş kez kazandı.