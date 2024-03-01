"Dünyanın en güçlü adamı" olmak kolay değil! Game Of Thrones'un Dağ'ı 8 bin kalorilik diyetini anlattı

Game of Thrones'da "Dağ" karakteriyle olarak tanınan Hafthor Bjornsson, fiziğini nasıl koruduğunu açıkladı. Eski "Dünyanın En Güçlü Adamı" günde 8 bin kalori aldığını söyledi.

"Dünyanın en güçlü adamı" olmak kolay değil! Game Of Thrones'un Dağ'ı 8 bin kalorilik diyetini anlattı - 1

Sevilen dizi Game Of Thrones'da "Dağ" karakterine hayat 35 yaşındaki eski "Dünyanın En Güçlü Adamı" Hafthor Bjornsson, üç öğün yemek ve üç ara öğünle günde 8 bin kalori aldığını açıkladı.

2.05 boyundaki 192 kilo ağırlığında İzlanda vatandaşı adam bu kalorilerin yapısını korumak için hayati önem taşıdığını söyledi.

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"Dünyanın en güçlü adamı" olmak kolay değil! Game Of Thrones'un Dağ'ı 8 bin kalorilik diyetini anlattı - 2

Kalori miktarı kadınlar için günde 2 bin , erkekler için günde 2 bin 500 kalori olarak öneriliyor. Hafthor Bjornsson ise bu öneriden çok uzak, ancak 2018 yılında Dünyanın En Güçlü Adamı unvanını aldığı dönem şimdi aldığından 2 bin kalori daha fazla alıyordu. 

Bjornsson'un diyeti, 2018'den 2020'ye kadar üç kez kazandığı "2024 Arnold Strongman Classic" yarışması için uyguladığı antrenman rejiminin bir parçası.

Başlangıçta İzlanda'nın basketbol takımında oyanyan adam, ayak bileği sakatlığı geçirdikten sonra 2006 yılında ağırlık kaldırmaya başladı.

O zamandan beri İzlanda'nın strongman yarışmasını dokuz yıl üst üste kazandı ve 2018'e kadar "Dünyanın En Güçlü Adamı" unvanını elinde tuttu.

Bjornsson, "Arnold Strongman" yarışmasını üç kez, "Avrupa Strongman" yarışmasını beş kez kazandı.

"Dünyanın en güçlü adamı" olmak kolay değil! Game Of Thrones'un Dağ'ı 8 bin kalorilik diyetini anlattı - 3

Bir YouTube videosunda günlük yemek planını açıklayan Bjornsson, güne bol miktarda protein içeren zengin bir kahvaltıyla başlıyor.

3 yumurta,Tavuk suyu, 550 gr pilav,100 gr çilek
500ml süt tüketen Bjornsson ayrıca  250g portakal suyu, 200g Skyr, 100g yaban mersini içeren karışım tüketiyor. 

"Dünyanın en güçlü adamı" olmak kolay değil! Game Of Thrones'un Dağ'ı 8 bin kalorilik diyetini anlattı - 4

Günün ikinci öğünü, kahvaltıda tükettiği karışımın aynısı, 110gr biftek,100g sebze, 450g pirinç ve avokadodan oluşuyor.

Bisikletle yaptığı anteranmanın ardından üçüncü öğününü tüketen adam  Bu öğünde 110 gr biftek,100g sebze, 450g pirinç yiyor. 

"Dünyanın en güçlü adamı" olmak kolay değil! Game Of Thrones'un Dağ'ı 8 bin kalorilik diyetini anlattı - 5

Dördüncü öğün, ana yemekten ziyade ara öğün olarak geçiyor. Bjornsson, Ekmeğin üzerine sürdüğü reçel, tereyağı ve muzu 510 ml süt ile tüketiyor. 

Günün beşinci öğününde tuz dahil eden adam 
150 gr antrikot biftek,100 gr yeşil fasulye, 450g pirinç tüketiyor. 

"Dünyanın en güçlü adamı" olmak kolay değil! Game Of Thrones'un Dağ'ı 8 bin kalorilik diyetini anlattı - 6

Altıncı öğünü ile günü kapatan Hafthor Bjornsson son yemeğinde 110 gr biftek,450g pirinç,karışık sebze, yarım avokado tüketiyor ve günlük 8bin kalori alması gereken diyetini tamamlıyor. 

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