"Dünyanın en ince gökdeleni" tamamlandı

ABD'nin New York kentinde, "dünyanın en ince gökdeleni" olduğu belirtilen binanın yapımı tamamlandı. Binayı tasarlayan mimarlık şirketinden yapılan açıklamada, "Steinway Tower" olarak adlandırılan binanın 24'e 1 yükseklik ve genişlik oranıyla "dünyanın en ince gökdeleni" olduğu belirtildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 08.04.2022 - 21:21

"Dünyanın en ince gökdeleni" tamamlandı - 1
"Dünyanın en ince gökdeleni" tamamlandı - 2
"Dünyanın en ince gökdeleni" tamamlandı - 3
"Dünyanın en ince gökdeleni" tamamlandı - 4
"Dünyanın en ince gökdeleni" tamamlandı - 5
"Dünyanın en ince gökdeleni" tamamlandı - 6
"Dünyanın en ince gökdeleni" tamamlandı - 7
"Dünyanın en ince gökdeleni" tamamlandı - 8
"Dünyanın en ince gökdeleni" tamamlandı - 9
"Dünyanın en ince gökdeleni" tamamlandı - 10
"Dünyanın en ince gökdeleni" tamamlandı - 11
"Dünyanın en ince gökdeleni" tamamlandı - 12
"Dünyanın en ince gökdeleni" tamamlandı - 13
"Dünyanın en ince gökdeleni" tamamlandı - 14
"Dünyanın en ince gökdeleni" tamamlandı - 15
"Dünyanın en ince gökdeleni" tamamlandı - 16
"Dünyanın en ince gökdeleni" tamamlandı - 17

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