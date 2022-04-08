"Dünyanın en ince gökdeleni" tamamlandı

ABD'nin New York kentinde, "dünyanın en ince gökdeleni" olduğu belirtilen binanın yapımı tamamlandı. Binayı tasarlayan mimarlık şirketinden yapılan açıklamada, "Steinway Tower" olarak adlandırılan binanın 24'e 1 yükseklik ve genişlik oranıyla "dünyanın en ince gökdeleni" olduğu belirtildi.
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