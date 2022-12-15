Dünyanın en kısa adamı seçildi: Ağır diye akıllı telefon taşıyamıyor

Afşin'in kısa yapısı, onu bir inşaat işçisi olarak babasının izinden gidemez hale getiriyor. Afşin için köyünde herhangi bir iş de yok.



Uzun boyluların özel dikim olması nedeniyle kıyafet bulması daha zor gibi görünse de Afşin de benzer bir mücadele yaşıyor.



Afşin çocukken herhangi bir Guinness Dünya Rekoru kitabına sahip olacak kadar şanslı değildi, ancak insan vücuduyla ilgili rekorların en sevdiği şey olduğunu söyledi.



Ailesine yardım etmek isteyen çocuk adam Guinness rekoruyla gelen ünlülükle bu amacını gerçekleştirmek istiyor.