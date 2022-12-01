Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı

The Economist Intelligence Unit'in (EIU) yıllık raporuna göre, yükselen enerji fiyatları büyük küresel şehirlerde enflasyon oranını ikiye katladığından, New York 2022'de dünyanın en pahalı metropolü oldu ve bu ünvanı Hong Kong ile paylaştı.
EIU'nun Dünya Çapında Yaşam Maliyeti raporunda, geçen yılın lideri Tel Aviv üçüncü sıraya gerilerken, Sidney ilk 10'a girdi. Diğer taraftan, Venezuela'nın başkenti Caracas, 2022'de yüzde 132'lik fiyat artışıyla, yüzde 25 binden fazla olan 2019 hiperenflasyon oranının oldukça gerisinde kaldı.
Daha güçlü bir para birimi de şehirleri sıralamada yükselten bir faktördü. En yüksek sekiz kentten altısı (iki Rus şehrinden sonra) ABD şehirleriydi ve Atlanta'nın ankete katılan 172 şehrin sıralamasında 42. sıradan 46. sıraya yükselmesiyle başı çekti.
Bu yıl ABD Federal Rezervi faiz oranlarını yükselttiği ve daha fazla artışın geleceğinin sinyalini verdiği için ABD para birimi neredeyse tüm para birimleri karşısında keskin bir şekilde güçlendi.
Para birimlerinin düştüğü ülkelerdeki şehirler ise en pahalı şehirler listesinden düşenler arasında yer aldı. Japonya'dan Tokyo ve Osaka, 2021'de listede 13. ve 10. sıralardayken, bu yıl 37. ve 43. sıraya geriledi.
Dünyanın en pahalı şehirleri sıralamasında ise en fazla gerileyen şehirler Stockholm ve Lüksemburg oldu. Her iki kentte 38 sıra kaybederek 99. ve 104. sıraya düştü. Suriye'den Şam ve Libya'dan Trablus ise sıralamadaki en ucuz şehirler olarak yerlerini korudu.
Singapur'un endeksin tepesinde yer alması pek sürpriz olmadı. Şehir devleti, 2021'de en pahalı ikinci şehir oldu ve son 10 yılın sekizinde 1 numara oldu.
Öte yandan, enflasyondaki küresel artış, Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'ya saldırıları, başta gıda olmak üzere temel emtia arzında kesintilere yol açmasından önce hız kazanıyordu. Rusya'ya müteakip yaptırımlar, petrol, gaz ve diğer enerji fiyatlarında daha fazla artışa neden oldu.
Yükselen petrol fiyatları, daha yüksek enflasyon için en büyük tek itici gücü üretti. Ortalama olarak, bir litre yakıt yerel para birimi cinsinden bir yıl öncesine göre yüzde 22 daha pahalı hale geldi.