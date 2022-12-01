Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı

ABD merkezli The Economist dergisi her yıl yayınladığı Dünya Çapında Yaşam Maliyeti raporunu açıkladı. 172 ülkenin incelediği raporda, şehirlerdeki kira fiyatları, yeme-içme ve enerji bedeli baz alındı. İşte dünyanın en pahalı ve en ucuz şehirleri...

Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı - 1

10. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ -SİDNEY

The Economist Intelligence Unit'in (EIU)  yıllık  raporuna göre, yükselen enerji fiyatları büyük küresel şehirlerde enflasyon oranını ikiye katladığından, New York 2022'de dünyanın en pahalı metropolü oldu ve bu ünvanı Hong Kong ile paylaştı.

Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı - 2

10. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - KOPENHAG

EIU'nun Dünya Çapında Yaşam Maliyeti raporunda, geçen yılın lideri Tel Aviv üçüncü sıraya gerilerken, Sidney ilk 10'a girdi. Diğer taraftan, Venezuela'nın başkenti Caracas, 2022'de yüzde 132'lik fiyat artışıyla, yüzde 25 binden fazla olan 2019 hiperenflasyon oranının oldukça gerisinde kaldı.

Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı - 3

9. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - PARİS

Daha güçlü bir para birimi de şehirleri sıralamada yükselten bir faktördü. En yüksek sekiz kentten altısı (iki Rus şehrinden sonra) ABD şehirleriydi ve Atlanta'nın ankete katılan 172 şehrin sıralamasında 42. sıradan 46. sıraya yükselmesiyle başı çekti. 

Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı - 4

8. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - SAN FRANCİSCO

Bu yıl ABD Federal Rezervi faiz oranlarını yükselttiği ve daha fazla artışın geleceğinin sinyalini verdiği için ABD para birimi neredeyse tüm para birimleri karşısında keskin bir şekilde güçlendi.

Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı - 5

7. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - CENEVRE

Para birimlerinin düştüğü ülkelerdeki şehirler ise en pahalı şehirler listesinden düşenler arasında yer aldı. Japonya'dan Tokyo ve Osaka, 2021'de listede 13. ve 10. sıralardayken, bu yıl  37. ve 43. sıraya geriledi. 

Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı - 6

6. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - ZÜRİH

Dünyanın en pahalı şehirleri sıralamasında ise en fazla gerileyen şehirler Stockholm ve Lüksemburg oldu. Her iki kentte  38 sıra kaybederek 99. ve 104. sıraya düştü. Suriye'den Şam ve Libya'dan Trablus ise sıralamadaki en ucuz şehirler olarak yerlerini korudu. 

Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı - 7

4. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - LOS ANGELES

Singapur'un endeksin tepesinde yer alması pek sürpriz olmadı. Şehir devleti, 2021'de en pahalı ikinci şehir oldu ve son 10 yılın sekizinde 1 numara oldu. 

Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı - 8

4. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - HONG KONG

Öte yandan, enflasyondaki küresel artış, Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'ya saldırıları, başta gıda olmak üzere temel emtia arzında kesintilere yol açmasından önce hız kazanıyordu. Rusya'ya müteakip yaptırımlar, petrol, gaz ve diğer enerji fiyatlarında daha fazla artışa neden oldu.

Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı - 9

3. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - TEL AVİV

Yükselen petrol fiyatları, daha yüksek enflasyon için en büyük tek itici gücü üretti. Ortalama olarak, bir litre yakıt yerel para birimi cinsinden bir yıl öncesine göre yüzde 22 daha pahalı hale geldi.

Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı - 10

1. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - NEW YORK

Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı - 11

1. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - HONG KONG

Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı - 12

161. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - COLOMBO

Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı - 13

161. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - BANGALORE

Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı - 14

161. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - CEZAYİR

Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı - 15

164. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - CHENNAİ

Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı - 16

165. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - AHMEDABAD

Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı - 17

166. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - ALMATI

Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı - 18

167. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - KARAÇİ

Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı - 19

168. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - TAŞKENT

Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı - 20

169. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - TUNUS

Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı - 21

170. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - TAHRAN

Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı - 22

171. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - TRİPOLİ

Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı - 23

172. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - ŞAM

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