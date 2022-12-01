Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı

6. DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ - ZÜRİH

Dünyanın en pahalı şehirleri sıralamasında ise en fazla gerileyen şehirler Stockholm ve Lüksemburg oldu. Her iki kentte 38 sıra kaybederek 99. ve 104. sıraya düştü. Suriye'den Şam ve Libya'dan Trablus ise sıralamadaki en ucuz şehirler olarak yerlerini korudu.