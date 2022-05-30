Dünyanın en uzun cam köprüsü Vietnam'da açıldı

Haberler - NTV Haber 30.05.2022 - 07:10
Tam 632 metre uzunluğunda.
İnsanların yürüdüğü cam zeminin kalınlığı ise 40 milimetre.
Yerden 150 metre yüksekteki köprü, 450 kişiyi aynı anda taşıyacak kadar da sağlam.
Fotoğraflar Vietnam'daki "Beyaz Ejder" adlı dünyanın en uzun cam köprüsünden.
Vietnamlı yetkililer köprünün açılışı için özel bir tören düzenledi
Köprü her ne kadar sağlam olsa da cam köprüde ilk kez yürüyenler oldukça tedirgindi.
Törende Guinness Rekorlar Kitabı yetkilileri de hazır bulundu.
"Beyaz Ejder" Dünyanın en uzun cam tabanlı köprüsü ünvanını resmen alarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı
Bir önceki rekor Çin''in Guangdong eyaletindeki 526 metre uzunluğundaki köprüye aitti.