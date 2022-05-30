Dünyanın en uzun cam köprüsü Vietnam'da açıldı

Dünyanın en uzun cam köprüsü Beyaz Ejder Vietnam'da açıldı. Üzerinde yürüyenlere korku dolu anlar yaşatan cam köprünün uzunluğu 632 metre.

Haberler - NTV Haber 30.05.2022 - 07:10

Dünyanın en uzun cam köprüsü Vietnam'da açıldı - 1

Tam 632 metre uzunluğunda.

İnsanların yürüdüğü cam zeminin kalınlığı ise 40 milimetre.

Dünyanın en uzun cam köprüsü Vietnam'da açıldı - 2

Yerden 150 metre yüksekteki köprü, 450 kişiyi aynı anda taşıyacak kadar da sağlam.

Fotoğraflar 'daki "Beyaz Ejder" adlı dünyanın en uzun cam köprüsünden.

Dünyanın en uzun cam köprüsü Vietnam'da açıldı - 3

Vietnamlı yetkililer köprünün açılışı için özel bir tören düzenledi

Köprü her ne kadar sağlam olsa da cam köprüde ilk kez yürüyenler oldukça tedirgindi.

Dünyanın en uzun cam köprüsü Vietnam'da açıldı - 4

Törende Guinness Rekorlar Kitabı yetkilileri de hazır bulundu.

"Beyaz Ejder" Dünyanın en uzun cam tabanlı köprüsü ünvanını resmen alarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı

Dünyanın en uzun cam köprüsü Vietnam'da açıldı - 5

Bir önceki rekor Çin''in Guangdong eyaletindeki 526 metre uzunluğundaki köprüye aitti.

Dünyanın en uzun cam köprüsü Vietnam'da açıldı - 6
Dünyanın en uzun cam köprüsü Vietnam'da açıldı - 7
Dünyanın en uzun cam köprüsü Vietnam'da açıldı - 8
Dünyanın en uzun cam köprüsü Vietnam'da açıldı - 9
Dünyanın en uzun cam köprüsü Vietnam'da açıldı - 10
Dünyanın en uzun cam köprüsü Vietnam'da açıldı - 11
Dünyanın en uzun cam köprüsü Vietnam'da açıldı - 12
Dünyanın en uzun cam köprüsü Vietnam'da açıldı - 13
Dünyanın en uzun cam köprüsü Vietnam'da açıldı - 14
Dünyanın en uzun cam köprüsü Vietnam'da açıldı - 15

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