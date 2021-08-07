Dünyanın en zengin kişisi değişti: İşte en zengin 10 kişi
Dünyanın en zenginleri listesinin en üst sırası el değiştirdi. Amazon’un sahibi Jeff Bezos’un uzun süredir elinde bulundurduğu Forbes dünyanın en zengin kişisi unvanı Fransız giyim markası Louis Vuitton’un sahibi Bernard Arnault’a geçti. Fransız moda devi, son 24 saatte servetine 17 milyar dolar katarak dünyanın en zengin kişisi oldu. L'Oreal’in sahibi Francoise Bettencourt Meyers ise, en zengin 10 kişi içerisinde yer alan tek kadın oldu. İşte dünyanın en zengin 10 kişisi ve servetleri...
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