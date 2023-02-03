Dünyanın geleceği için yeni bir umut: Soyu tükenmekte olan yavru sambar geyiği doğdu

Polonya'nın Poznan kentindeki Poznan Hayvanat Bahçesi’nde nesli tükenme tehlikesi altındaki benekli sambar geyiği doğum yaptı.
Cinsiyeti henüz belli olmayan 18 günlük yavru benekli sambar son yıllarda doğan beşinci yavru oldu.
Latince olarak Rusa unicolor olarak adlandırılan Sambar geyiği; Hindistan Yarımadası, Güneydoğu Asya ve yakın adalara özgü büyük bir geyik türü.
Ormanlarda yaşayan sambar geyikleri, kendilerine özgü , ağlamaya benzer çağrılarıyla tanınıyorlar.
Otobur olan sambar geyikleri, yapraklar, çimenler ve meyveler dahil olmak üzere çeşitli bitki türleriyle besleniyor.
Erkek sambar geyiğinin boynuzları 1 metreye kadar uzayabiliyor ve boynuzlarını vftleşme mevsiminde gösteri ve rekabet için kullanılıyor.
Ekosistemde önemli bir rol oynayan sambar geyiği, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından "nesli tükenmekte" olan türler arasında listelendi.
Habitat kaybı ve aşırı avlanma nedeniyle popülasyonları azalan sambar geyiklerinin nüfuslarını artırmak için koruma çabaları devam ediyor.