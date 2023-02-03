Dünyanın geleceği için yeni bir umut: Soyu tükenmekte olan yavru sambar geyiği doğdu

Dünyanın en fazla risk altındaki türlerinden biri olan nadir bir benekli sambar geyiği Polonya’daki Poznań Hayvanat Bahçesi'nde doğdu. Haber, dünyanın geleceği için umut verirken, fotoğraflarda yavru geyiğin ilk adımlarını attığını ve etrafında dolaşan gururlu annesini takip ettiğini gösteriyor.

Dünyanın geleceği için yeni bir umut: Soyu tükenmekte olan yavru sambar geyiği doğdu - 1

Polonya'nın Poznan kentindeki Poznan Hayvanat Bahçesi’nde nesli tükenme tehlikesi altındaki benekli sambar geyiği doğum yaptı.

Dünyanın geleceği için yeni bir umut: Soyu tükenmekte olan yavru sambar geyiği doğdu - 2

Cinsiyeti henüz belli olmayan 18 günlük yavru benekli sambar son yıllarda doğan beşinci yavru oldu.

Dünyanın geleceği için yeni bir umut: Soyu tükenmekte olan yavru sambar geyiği doğdu - 3

SAMBAR GEYİĞİ HAKKINDA

Latince olarak Rusa unicolor olarak adlandırılan Sambar geyiği; Hindistan Yarımadası, Güneydoğu Asya ve yakın adalara özgü büyük bir geyik türü.

Dünyanın geleceği için yeni bir umut: Soyu tükenmekte olan yavru sambar geyiği doğdu - 4

Ormanlarda yaşayan sambar geyikleri, kendilerine özgü , ağlamaya benzer çağrılarıyla tanınıyorlar.

Dünyanın geleceği için yeni bir umut: Soyu tükenmekte olan yavru sambar geyiği doğdu - 5

Otobur olan sambar geyikleri, yapraklar, çimenler ve meyveler dahil olmak üzere çeşitli bitki türleriyle besleniyor.

Dünyanın geleceği için yeni bir umut: Soyu tükenmekte olan yavru sambar geyiği doğdu - 6

Erkek sambar geyiğinin boynuzları 1 metreye kadar uzayabiliyor ve boynuzlarını vftleşme mevsiminde gösteri ve rekabet için kullanılıyor.

Dünyanın geleceği için yeni bir umut: Soyu tükenmekte olan yavru sambar geyiği doğdu - 7

HABİTAT KAYBI VE AŞIRI ABLANMA NEDENİYLE AZALDILAR

Ekosistemde önemli bir rol oynayan sambar geyiği, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından "nesli tükenmekte" olan türler arasında listelendi.

Dünyanın geleceği için yeni bir umut: Soyu tükenmekte olan yavru sambar geyiği doğdu - 8

Habitat kaybı ve aşırı avlanma nedeniyle popülasyonları azalan sambar geyiklerinin nüfuslarını artırmak için  koruma çabaları devam ediyor.

Dünyanın geleceği için yeni bir umut: Soyu tükenmekte olan yavru sambar geyiği doğdu - 9

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